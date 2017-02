Alianza Lima ganó porque Cáceda se comió los dos goles [VIDEO]

Del saque somos carnecita... Hoy es el ‘Día del tramposo’. De las relaciones prohibidas. De lo clandestino. Del que nadie nos vea y hagamos todo caleta. Recién mañana es del amor, de la amistad. Así que pongo sobreaviso a las damas, señoritas y señoras. Marquen su terreno o timbren hasta que lleguen a casita. No acepten que le apaguen el celular ni que suene y suene y te conteste la casilla de voz. Si lo dejas ‘fresh’, ya fuiste. El acoso, el ser intensa, a uno lo ‘friquea’. Pero ojo, no les garantizo nada, porque para el mujeriego neto, esto no es una barrera porque es elegante y rápido de mente. Y algo más, esos que se arrodillan, mandan mensajitos románticos por las redes como ‘te amo’ o ‘eres la mujer de mi vida’, a veces son los peores. Es mi opinión. Y no va a ser...



El clásico lo ganó Alianza porque el arquero Carlos Cáceda se comió los dos goles. Empezó a manejar el partido desde que abrió el marcador porque antes, ni chicha, ni limonada, ni naranjada. En el tiro libre, la ‘Pantera’ quiso robar un paso y el balón pasó por su pepa a pesar de que voló para pasar piola. En el segundo no sacó bien la mano. El yerno de José Carranza ha perdido confianza, distancia y Roberto Chale no lo quiere sentar para no pelearse con el ‘Puma’, aunque me parece que esta tarde lo jubilan al tío. Los periódicos que vendan titulares, humo, porque es su negocio, pero la firme es que los dos equipos están torrejas. Curuju...

Licúas a los laterales Corzo, Aguirre, Estrada, Vásquez y te da como resultado un hongo de Miguel Trauco. Taco 5 para abajo. Quizás con Alianza Atlético, con Comerciantes Unidos, Sport Rosario y Unión Comercio destaquen, pero eso no borrará que en los choques claves, competitivos, son una puerta abierta de par en par. No cierran, no marcan, no llegan a la raya, no ajustan, no salen tocando y solo tiran bombazos a lo que salga. Diego Chávez con 5 pomos encima es cien veces más. No me cuadran Balbín y Figuera en la volante central. Recuperan una pelota y se les apaga el televisor. El ‘Loco’ Vargas sigue al debe. Yo lo pongo de marcador y que la haga como en la selección. Se para, cierra su banda y se proyecta una que otra vez para sus tiros y centros venenosos. Le ubicas adelante a uno que tenga recorrido. Así es...



Bien Óscar Vílchez como el año pasado. Lo mejorcito junto a Germán Pacheco, que acá se sobra con su zurda porque de todos lados lo devuelven. Leao Butrón dio seguridad y Hansel Riojas estuvo atento. El uruguayo Luis Aguiar que vaya a agradecer a la iglesia porque recién se escuchó su nombre a los 80’ con el regalo del arquero crema. Pablito tiene chamba a forro. No gusta, no encandila, no genera nada el juego aliancista. Rexuxa... Me pasan la voz que la ‘Manzanita del pecado’ es extraordinario para sacar los pies del plato y que no sospechen de su canita al aire. Ganó 3-1 en Paraguay, volvió a Lima, bajó del avión y del aeropuerto se arrancó directo a un telo de Riva Agüero con La Mar, en ‘San Micky’, para soltar las tensiones. Tuvo un par de horas y, plan de mediodía, se retiró en su carro de alta gama con su compañera de cochinaditas. Allí está registrado su número en la recepción. El chaturri se creía fijo con la clasificación y se fue de cacharro. Así que tampoco se la crea con la canallita. Ayayayayay...



Me quiero agarrar a cabezazos. La Sub-20 de Venezuela clasificó al Mundial de Corea del Sur. No puedo entender como en un país donde hacen cola para un kilo de arroz, de azúcar y que se agarran a coñazos por un rollo de papel higiénico, saquen buenos jugadores. Es increíble que allá, donde no hay leche, medicinas, suplementos, jueguen bien al fútbol. Esos muchachos la carne la ven por folletos y tienen que hacer saqueos para chapar un filete. Aquí les dan vitaminas, se duchan con terma, entrenan en canchas de billar de la Videna y somos un mamarracho. Las selecciones tienen un médico, psicólogo, nutricionista, asistenta social y para nada. Un año con Fernando Nogara y Daniel Ahmed por las santas hueveras. Qué feo... Me voy, soy fuga.

