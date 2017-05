¿Uno de Matute persigue a una patilarga que acaba de llorar en la televisión? Ayayay

Del saque somos carnecita... Reviso la participación en Copa Libertadores y somos un mamarracho de aquellos. Tres ceros a la derecha y cinco a la izquierda. Cristal, Melgar, Universitario y Muni nos dejaron por los suelos, en la lona y demostraron que a nivel de clubes estamos en la cola en Sudamérica. Eso sí, en sueldazos encabezamos la lista, estamos en el top tres del continente. José del Solar, Juan Reynoso, Roberto Chale y Marcelo Grioni no compiten. Están de yapa, de pan con relleno y camote. The Strongest de Bolivia le hizo una mano a ‘Chemo’, que mantiene a Cazulo, Revoredo y Abram en la defensa. Que no se quejen de las goleadas y papelones. El ‘Garganta de lata’ Costa y el veneco Farías hacen mejor campaña en su grupo. El pelucón no se hace problemas, si lo botan, vuelve de gerente. Y si le va mal, se hace empresario. El ‘Cabezón’ que la pega de innovador, dinámico, revolucionario y distinto, es uno más del montón y en dos Copas, esta es su realidad: Apenas le ganó 1-0 a Emelec en Arequipa. El Independiente de Medellín le pintó la cara en el Misti y en Colombia. Lo del ‘Niño Terrible’ me lo reservo por su salud. Solo recuerdo que Capiatá, uno de los equipos más malos que he visto en mi vida, vino al ‘Monumental’ y nos eliminó con un 3-0. Lo de ‘Julinho viejo’ es la historia de siempre. Contratan un don nadie, habla como parrillero y le dan el primer equipo. Qué feo...

Sporting Cristal 1-5 The Strongest: Resumen y goles

Los ‘podridos’ y ‘partidores’ ven un cachito y se meten por los palos. Hay un runrún de que un pelotero de Matute escribe y timbra a una patilarga que se acaba de separar y ahora llora en televisión. El patita juega al misterio, pero todo apunta a que es el mismo que antes tuvo un amor prohibido con un ‘Solcito’. Ese no tiene pepa, carisma y encima es un chiste su look y vestimenta. Ayayayayay...



Ese ‘Chino’ que anda enamorado de la sexóloga, la sigue pegando de original y loco. Con el tango que es diferente y aprovechando que pasó por Lima antes de irse a Ayacucho, la llevó a almorzar al mercadito municipal de San Isidro. La sentó en una banca y pidió un seco de res de 10 mangos y ella puso la chicha. Ya toca invertir... Me voy, soy fuga.

