Alianza Lima: Palestino parecía que estaba en un salsódromo de La Victoria [VIDEO]

Del saque somos carnecita... La firme que no es trauma lo que le pasa a las selecciones y clubes peruanos, que les empatan y ganan en los descuentos o último minuto. Eso se llama falta de coraje, carácter y personalidad. En una sola palabra: cobardía. Se tocan de nervios, se hacen la pila. Se mueren de miedo. Se olvidan de jugar. En automático se tiran para atrás, se nublan y les quema la pelota. Miran a la banca para preguntar el tiempo y ven sombras por todos lados. Pero sí son arriesgados, de empuje y hasta ingeniosos para chocar con la mujer del amigo y ajena. Para meter hembritas en las concentraciones. Para amanecerse en discotecas. Allí sí son los mejores. Veo a Deportivo Municipal ante Independiente del Valle y es la única explicación. Quedó eliminado porque sus jugadores son de mente de pollo, salvo Moreno, el ‘Loquito’ y Larrauri. Voy a hablar con la Conmebol para que nuestros partidos sean de 85 minutos. Fuiiiira de acá...



Lo de Alianza fue patético, horroroso. Palestino es un equipo de media caña para abajo en Chile y parecía que estaba en un salsódromo de La Victoria, porque los bailaron toda la noche. Hacen debate por el modelo de la casaquilla, que me parece aceptable, y no se dan cuenta de la clase de ‘biruteros’ que han llegado al equipo. Insisto, ni un jale sirve. Se los voy a mencionar. Aguiar, Hohberg, Pacheco, Godoy, Cossio, De la Haza, Li, Gonzales Vigil, Riojas, Campos. Seguro que en nuestro torneo hacen un golcito y serán portadas, pero no pasa ni mela con ninguno. Si fuera dirigente no serían ni mi cuarta alternativa. Pablito sí encaja porque le gusta la noche directo en directo. Ayayayayayay...



El zambito ‘Camiseta’ se marchó a México y dejó alquilado un depa en la avenida 28 de Julio, en Miraflores. Allí llevaba a sus ‘trampas’ y, como no tuvo tiempo, lo dejó todo amoblado y no recogió la garantía. Esperemos sea agradecido con la gente que lo apoyó cuando no tenía ni un peso en el drilo. Se gasta con la familia. Se malgasta también con la sangre. La sobra es para la calle. Rexuxa...



Ya me contaron que ‘Damichón’ anda por Argentina haciendo su rehabilitación y la firme que ya está listo para entrar a la cancha, porque el último fin de semana tuvo un gran ‘encuentro’, con ‘goles’ incluidos, con esa rubia con su plata que la botaron del Perú por racista. Llamó ‘indios marginales’ a los peruanos, pero como nunca rajó de la gente del pelo, el pelotero le fue con todo. Plop... Me voy, soy fuga.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.