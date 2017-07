Alianza Lima ganó, pero algo no anda bien [VIDEO]

Del saque somos carnecita... Alianza Lima es puntero y todos hablan de Leao Butrón. Eso quiere decir que algo no anda bien. ‘Defender es también jugar bien’. Es cierto, pero ‘ratoneando’ solo ganas uno que otro partido. En el Perú a lo mejor hasta campeonas, porque aquí pasa cualquier cosa. “Si hubiese ganado como Alianza, estaría preocupado porque ese juego no sirve”, lo dijo Pablo Zegarra. No siente así el futbol y yo coincido con su apreciación. Pablo Bengoechea prefiere el estilo del ‘como sea’, como declaró hace poquito. La quimba se cambió por el guerrazo y la pelota parada. Y según la tabla, le da resultados. Yo no soporto ver un partido de un equipo que no remata una vez al arco y que se lleva la victoria de un tiro libre. No lo descalifico, es cuestión de gustos. Sí, señores...



Bien el ‘Maestrito’. El hombre mandó traer de Estados Unidos una prótesis para su causa que está mal de la cadera. Dicen que se gastó sus buenos verdes apoyando al muchacho y le ha dicho que si necesita algo más, que lo busque. Asu mare...



Hay un runrún de que el ‘Tanque roto’ ha sido declarado persona no grata en ‘Huascarán’ de La Vicky. Todo porque se fue a tonear con una blanca y miraba mal a la gente. Un palomilla le metió un ‘cachetadón’ y lo tuvieron que ‘chalequear’ a la hora de salir. Al final, pidió perdón, puso cervezas, pero igualito no lo quieren ver por allí. Rexuxa...



Y lo vi al técnico del club que está al final de la Javier Prado comprando sus entradas para el festival ‘Vive Perú’, que está en la playa de Magdalena. Ayer se apareció plan de 1 de la tarde. Iba acompañado de su ‘ñori’, su hijita y un ‘camarón’ que no pagó ni un solo plato de los que consumió el técnico. Así es... Me voy, soy fuga.

