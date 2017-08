Alianza Lima: ¿Universidad San Martín perdió por este detalle?

Del saque somos carnecita... Alianza Lima puso huevos y la San Martín el fútbol. Fue un 3-2 a favor de los íntimos, que los perfila como ganadores del Apertura, siempre y cuando no le devuelvan los puntos a Real Garcilaso y hoy empaten UTC con la ‘U’. Tres pelotazos al área: un penal de Luis Aguiar y dos goles de cabezazos de Gonzalo Godoy inclinaron la balanza. Al puro estilo uruguayo, del bombazo. La verdad es que la hinchada empujó, empujó y empujó y de las tribunas inyectaron garra. Era la única fórmula. Es que los santos los bailaron y por sobrados perdieron el partido. Corrían el balón y los victorianos mordían para recuperarlo. Sí, señores...



El zambito ‘Camiseta’ le sacó pasajes a su ñori para que vuelva a Lima el próximo viernes. La señora se quedará hasta la fecha doble de las Eliminatorias y regresará junto a su marido a la tierra del ‘Chavo del 8’. La coincidencia es que allá está el amigo de la ‘Pulga’, especialista en contactar pantaloncitos. O sea, el pelotero tiene la cancha libre por estos días. Esperemos que cuide las piernas porque se vienen dos finales con Bolivia y Ecuador. Y no va a ser...



El ‘Loco’ es mano abierta con sus patas. Como la ‘geba’ de su causa está de cumpleaños, hay un runrún bravo sin confirmar de que contrató al grupo ‘Los Adolescentes’ para que toquen ayer en casa de la agasajada, que es en el ‘Parque del avión’ del Rímac. Por eso baja con su ‘nave’ del año a cualquier sitio, la deja cuadrada y no pasa ni mela. Rexuxa...



Me pasan la voz de que el entrenador del ‘Rojo matador’ lo ha ‘enterrado’ 20 metros bajo tierra a un paraguayo cuyo apellido empieza con M. Lo ha abierto porque una vez a la semana llega tarde y con un turronazo. El DT le dio un par de oportunidades, pero el muchacho no entiende. El trago y la noche le ganan. ¿Será cierto eso...? Me voy, soy fuga.

Video: Segundo gol de Godoy a San Martín