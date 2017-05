Alianza Lima vs. Universitario: Roberto Chale vive un infierno con 'cremas'

Del saque somos carnecita... Hoy, el clásico trae cola. Roberto Chale vive un infierno en la ‘U’, donde ya lo ‘cocinan’ a fuego lento y en cuestión de horas se decide si le dan su jubilación. No le perdonan el ridículo internacional, la vergüenza con la hinchada y los palos gringos que han dejado de recibir por no clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Tampoco la tiene fácil Pablito Bengoechea, que en su presentación demostró que su equipo está en pañales. Un mamarracho fue su actuación ante Palestino. Esos refuerzos no son para Alianza. Lo digo ahora, no lo veo como candidato al título. La crema viene golpeada. La blanquiazul es un dolor de cabeza. Curuju...



Todo se sabe. Ya me enteré de que el zambito que no ha tenido suerte en el amor porque dos veces lo han ‘adornado’ como han querido, ha dejado un cariño por acá. Una mamacita de San Isidro, de cuerpo de sirena, es la última mujer que vio antes de ponerse a entrenar en Europa. Ella tiene su sencillo, no tanto como él, pero cuentan que no es ambiciosa y lo hizo para ver si era verdad que los futbolistas son bravos. Huuuuummmm...



Dizque un ‘Rusito’, que heredó la chapa de su viejo, anda encamotado con una ‘veneca’ que es anfitriona. La ricura vive en La Molina y su nombre empieza con A de Andrea. Lo hace sufrir al arquerito, que está terco y parece que de cansancio va a campeonar. Pensar que su papá, sin mucho número, llevaba algo pa’ casa. Ayayayay...



Me avisan que el ‘Buque’ le aplica el ‘cupo’ a los que están bajo su mando. No solo los obliga a un ‘diezmo’ a los que trae, también a los empleados y otros ayudantes. Parece que está perdiendo piso y quiere ir sacando provecho a todo y cuando lo saquen, esté forrado de guita. Cuidado nomás que está de moda desenmascarar a los coimeros. Provecho...

Todos los viernes, en la avenida Javier Prado, en una jato donde se reúnen puros delegados, se arma ‘La hora loca’. Ya van dos semanas seguidas que el bravo manda a comprar trago y cierra todas las puertas. Cuando empieza el tono, nadie sale. Rexuxa...



Me cuentan que el domingo pasado, en la Gran Unidad Escolar ‘2 de Mayo’ del Callao, el tío Óscar Arizaga campeonó. Como hubo reencuentro entre los exalumnos bicampeones de los interescolares del 74 y 75, lo invitaron y tomó harta chela. Se quedó hasta el último y sin ‘ayudín’ se arrancó tranquilito, mientras que los demás estaban borrachos sobre la mesa. Parador mi tío. Y no va a ser... Me voy, soy fuga.

