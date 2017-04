Barcelona está bien eliminado de la Champions League [VIDEO]

Del saque somos carnecita... Bien eliminado el Barcelona. La mejor defensa del mundo se impuso al mejor tridente de la historia. En 180 minutos, Juventus mantuvo su valla invicta. Buffon, Chiellini y Bonucci son unos ‘leones’. La columna que soportó a Messi, Suárez y Neymar fue impasable por arriba y por abajo. Además, los italianos jugaron en campo rival con un Cuadrado de enorme despliegue, Dybala toda una ‘joyita’ y ‘Pipita’ parador. Así es...



El problema del ‘Barza’ es que ya no tiene un Xavi ni al mejor Iniesta. Perdió sorpresa, magia y elaboración en su volante. Encima, Luis Enrique regaló el partido de ida al no poner a Alba. Ese día jugó sin laterales. Su fuerte de hace años. Allí se quedó la clasificación. Ahora avanzaron Atlético, Real, Mónaco y Juventus. Para cualquiera está la ‘Orejona’. Sí señores...



Barcelona 0-0 Juventus: Resumen mejores jugadas

Ya me contaron que en Matute, después del entrenamiento del lunes, dieron fruta y yogurt a los jugadores. Todos degustaban muy felices, relajados, cuando de pronto uno de los muchachos encontró un preservativo y todo del mundo empezó a preguntarse si era del algún pelotero o de los que llegaron a servir. Qué palta...



Me cuentan que el asistente del ‘cabezón antipático’ casi lo para de cabeza al ‘Rey de los bloopers’ y todo porque el zambito responde mensajes de su celular hasta cuando entrena. Dicen que cuando le llamaron la atención, respondió que si no está en su nivel y no hace goles, es porque le han quitado la camsieta número 15. Ya le dijeron que necesita un psicólogo. Plop... Me voy, soy fuga.

