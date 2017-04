Barcelona y Deportivo Municipal ganaron con justicia sus partidos [VIDEOS]

Del saque somos carnecita... Qué rico Real Madrid-Barcelona. Partidazo descomunal. Figuras los porteros Navas y Ter Stegen. Marcó la diferencia Lionel Messi, que es de otro planeta. Quedó demostrado que Cristiano es un crack que destaca por su remate, el ‘instinto asesino’ en el área, porque juega sin balón, busca el espacio libre y se le reconoce. Pero la ‘Pulga’ es magia, gambeta, fútbol, es completo, un monstruo, demasiada calidad, el mejor del mundo. El portugués acaba peinadito con su cabello lleno de gel. El argentino ensangrentado y con el ojo morado porque salen a quebrarlo. Humilló y dibujó a Casemiro, Kroos, Modric, Ramos y a todos los que se cruzaron por su camino, que lo molieron a patadas. Le rompieron la boca de un codazo y pedía la pelota para callar a esos irrespetuosos que lo llaman ‘pecho frío’. Sí, señores...



Ataque en sur, contragolpe en norte. Fue un dame que te doy. Delanteros de jerarquía contra defensas de gran nivel. En algunas ganaban los atacantes, en otras los zagueros y marcadores. Los azulgranas con la pelota al piso. Los blancos con vértigo y sin freno de mano. El triunfo pudo ser para cualquiera. Y razón tenía Ronaldo cuando se le fue encima a Marcelo que no le hizo falta a Sergi Roberto en la última acción del 3-2. Allí se lo tenía que comer con todas las cremas. Por sano le puede costar la Liga. Me parece que Iniesta está al 30% hace rato y eso le pasa la factura al mediocampo del cuadro de Luis Enrique. Y con Neymar en la cancha, otro hubiese sido el resultado porque Paco Alcácer fue sacrificado a una función más táctica. Curuju...



Barcelona 0-0 Juventus: Resumen mejores jugadas

Acaba el derby y pongo el Muni-Alianza Lima. Merecido el 2-0 de la franja. La firme que puros fulbiteros y trotones tiene Pablito. Mejor que se vayan a la ‘Peña de los Jueves’. La firme que no hay cambio de ritmo, sorpresa ni desequilibrio. A Pajoy le voy a sacar carné para el ‘Bonilla’ o que refuerce mi equipo de másters que necesita uno de 35 años. Esa zurdita de Pacheco es intrascendente y los 10 kilómetros de Aguiar son para una procesión. Atrás Cossío y Riojas todavía no asimilan el milagro de estar en Matute y que Dios existe. Repito, solo la chamba colectiva los salvará. No hay ni mela en el plantel. Rexuxa... Me voy, soy fuga.

Alianza Lima vs. Municipal: Gol de Diego Mayora

