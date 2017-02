Del saque somos carnecita… Todo se sabe. Hay un runrún fuerte que ‘Ben a mi casa’ se ‘amarra’ en setiembre por civil y religioso. El hombre se pulió a la hora de dedicarle unas líneas a su amada en sus redes sociales. Como pelotero es limitadísimo, pero su fuerte está en la poesía. Allí está su futuro. Sensible con la tecla, pero recontra rústico con el balón. Y no va a ser…

Por si acaso, el ‘Profesor’ de Matute está ‘volando’. Ha pedido que busquen otra persona para que se dedique al tema nutricional. El cuerpo médico le informó que los cuatro jugadores que estaban con la ‘huacha floja’ era por culpa de la alimentación que les dieron en el club. ¿Será cierto eso?…

Me cuentan que un volante de bigotitos que se despidió como cien veces y en todas lloró, se ha presentado a una licitación de publicidad para los Panamericanos de Lima. Me tinca que está de pantalla, porque andaba misio y no tenía para invertir. Cuidado, que mucha gente anda al acecho para el ‘lavado’ de cara y ‘enjuague’ de cabello. Ayayayay…

‘Viajecito’ hizo de las suyas por Ecuador. Como fue de comisario a un partido en Quito, aprovechó para pasear de la manito con una señora con la que ya tiene más de diez años. Va, la localiza, deja bien a los peruanos ayudado por el ‘pitufo’, o sea la pastillita azul, y vuelve como los grandes. Rexuxa…

Me avisan que el ‘Pitbull’ que traslada a todos lados al ‘Tío Terrible’ mató a un perrito en San Borja. Lo malo es que es recontra atorrante, porque no paró. Se dio a la fuga y los vecinos lo denunciaron. Como ahora está penado, le van abrir un juicio. Así es... Me voy, soy fuga.