El 'Bombadero' lanza su ranking 2016 del deporte peruano

EL GOLEADOR: Robinson Aponzá (Alianza Atlético) marcó 30 goles con un club taco 5.



EL GOL: Edison Flores de chalaca a Sporting Cristal, por la fecha 14 del Apertura.



EL ARQUERO: Carlos Cáceda (Universitario). No necesitó de su suegro, el ‘Puma’, para destacar. Se tumbó a ‘Supermán’, un referente de la ‘Trinchera’.



EL EQUIPO: Sporting Cristal.



EL MEJOR FUTBOLISTA: Miguel Trauco (Universitario). El zurdo llegó baratito, se consagró, la rompió en la selección y ahora su parada es Flamengo.



EL DEPORTISTA: Gladys Tejeda, puesto 15 en la maratón de las Olimpiadas de Río de Janeiro.



MENCIÓN HONROSA: Ariana Orrego, primera gimnasta representándonos en unos Juegos Olímpicos



EL DEFENSA: Aldo Corzo (Municipal). Perdía las pelotas y él mismo las recuperaba. Le quitó la banda derecha a Advíncula en la selección y firmó por un grande del Perú.



EL VOLANTE: Pedro Aquino (Cristal). Empezó de suplente y terminó siendo el más regular. Un luchador que se ‘come la cancha’.



EL DELANTERO: Bernardo Cuesta (Melgar).

EL SUPLENTE: Reimond Manco (Alianza Lima). Fue contratado como figura y terminó peloteando con la reserva.



EL FUTBOLISTA DEL PUEBLO: Christian Cueva. Ídolo en Sao Paolo y amado en el Perú.



LA REVELACIÓN: Sergio Peña (San Martín) y Nilson Loyola (Melgar). Salieron del cascarón y no tienen techo. Pueden dar más si no se marean.

EL EXTRANJERO: Cristian Ortiz (San Martín).



EL TÉCNICO: Juan Reynoso. Antipático, resentido y traumado, pero marca diferencia en este pobre mercado.



EL PREPARADOR FÍSICO: Mario Mendaña (Melgar). Lo hizo correr al ‘Churrito’, es un mago.

EL MÉDICO: Julio Segura (selección). Un trome de la traumatología.



EL KINESIÓLOGO: Un caso singular. Katia Soberón (Municipal). No es como la Eva Carneiro del Chelsea, que se levantó a medio equipo y masajeaba a la gente a medianoche. Ella tiene manos milagrosas y se da su lugar.



EL JEFE DE EQUIPO: Eddy Linares (U). Poco cargo para todo lo que resuelve en ese ‘manicomio’. Cómo sudará, que ha bajado como 30 kilos.

EL AGUATERO: Por los siglos de los siglos, mi tío ‘Agüita’ Luna, rosado hasta los huesos.



EL UTILERO: Miguel Linares (Cristal). Full chamba y servicial con la prensa.



EL MEJOR ÁRBITRO: Luis Seminario, el orgullo de Mirella.



EL DIRIGENTE: Desierto, todos son una ‘mela’.

El JEFE DE PRENSA: Walter ‘El Cazador’ Arana (Universitario).



EL PEOR JEFE DE PRENSA: Romina Antoniazzi (selección). No tiene trato y falta el respeto a sus colegas. Estudió cinco años periodismo para hacer subir a los jugadores al bus.



EL NUTRITIVO: El ‘Tigre’. Gana bien, come mejor y le recomiendan buenas dietas y vitaminas.

EL TÉCNICO DE SEGUNDA: Carlos Silvestri (Cantolao).



EL MEJOR JUGADOR DE SEGUNDA: Nelson Chaparro (Cantolao).



EL TÉCNICO DE LA COPA PERÚ: Lizandro Barbarán (Sport Rosario). Injustamente despedido para meter a un ‘parrillero’.



EL MEJOR JUGADOR DE LA COPA PERÚ: Renato Mora (Racing).

El CIRCO: Los reclamos de puntos en mesa en Primera y en Segunda. Demasiados incapaces en las comisiones de justicia.



EL GALÁN DE INTERNET: El uruguayo Pablo Lavandeira, famoso por afanar muchachas vía Facebook y ‘wasap’.



EL ‘CACHARRERO’: Adrián Zela (Municipal). Se para en zona vip de ‘Barranco Bar’. Polo pegadito, achote, bien perfumado y las chicas hacen cola para tomarse un traguito a su lado.

EL CHANCADO: ‘Tyson’, que jugó menos de 6 partidos y sigue dueño del trono. Es de Champions.



EL COBRADOR: El entrenador que antes ganaba por pepa y ahora despluma a sus jugadores. Franco que se me ha caído. Tiene dos ‘buitres’ que son sus cajeros. Tengo nombres y apellidos.



LA ‘MANITO I’: Los puntos en mesa que nos dio la FIFA y que lo ‘barretea’ a Ricardo Gareca, porque la realidad es que estamos en la lona como Bolivia.



LA ‘MANITO II’: Raúl Ruidíaz se la metió a Brasil y los eliminó de la Copa América.



EL PAQUETE: Juan Carlos Pino (Universitario). Vino roto, inactivo y extrañamente le pagaron lo que pidió.



El PAQUETÓN: El ‘Potón’, que encima le quiso pegar a ‘Cayo’.

EL CANERO: Manuel Burga, que se fue a su ‘río’ y ahora está en Estados Unidos queriendo librarla.



EL OLVIDADO: El ‘Chemo de los pobres’, que tuvo señores cueros y ahora misio y sin equipo, ya no le responden el teléfono.



LOS ABUSIVOS: ‘Calcasuelo’ y el ‘Piqui’. Roncan y muelen a patadas a los chibolos en las prácticas. No hay un peruano que haga respetar a los mocosos. Llevárselos a comer cebiche no es liderazgo.



EL ALCAHUETE: El presidente de un club que hace jugar a su hijo y cuando los técnicos no le hacen caso, los bota.

El PARTIDO: San Martín 4 - ‘U’ 4, por la fecha 7 de la Liguilla. Los santos iban goleando 4-0 y terminaron pidiendo la hora.

El ‘PARTIDO’: El ‘Jeque’, que con cartera Louis Vuitton y cuentas bancarias de palos gringos, no pudo con el ‘floro’ de un arquero suplente de Copa Perú.



El ‘MULTIFACÉTICO’: El ‘Chamo’. Es técnico, empresario y gerente. Pide y recomienda jugadores. Que se decida. Este año no le perdono una. Que no hable de ética. Le sobra la plata y quiere acaparar todo.



EL ‘AMPAY’: La ‘Foquita’ fulbiteando con sus amigos, cuando en la selección esperaban que se recupere de una lesión.

LA FRASE: “Da la impresión que Farfán fuera un jugador retirado”, Juan Carlos Oblitas, gerente deportivo de la Federación. Otra: “No nos vamos a ir con cero puntos de la Copa”... JuanReynoso.



El MICHI MICHI: ‘Chiquito’, que para taxis y pide rebajas.



EL RAJADO: La ‘Hiena’. Si Messi genera noticias a cada hora, este es el rey de los problemas. Cada media hora arma un bolondrón. Tiene para escribir un nuevo tomo de Baldor.

LOS IMPRESENTABLES: Los primos que salieron por la puerta falsa de Ate. Se visten como empresarios chicha, hablan como analfabetos y tienen máster en mandar a la quiebra todos los negocios.



EL MALO: EL que fue caudillo de Matute. Fue a dar plata para su chibolo fuera del matrimonio y a cambio, pedía un ‘polaquito’.



EL ATROPELLADOR: El ‘Diablito’. No mira la placa. Tampoco escanea ni revisa antecedentes. Ya le incendiaron el carro por gracioso. Los sanos se la pasan por alto. Los picones se la dedican.

LA CANDY: La blanquita de Pueblo Libre. Cómo será de extraordinaria, que hasta la de Chucuito se para a aplaudirla y la nombra su sucesora.



El BAILARÍN: ‘Cuto’, que por fin dejó bien parados a sus compañeros en ‘El gran show’.



LA CONECTADA: La ‘Reina del Totó’. Mientras hacía cositas ricas, respondía el teléfono al ‘firme’.



El ‘SONSO’: ‘Churrito’, que le canta a todas, se arrodilla y todas lo adornan.

El ‘MATRI’: El del ‘Gato’ con la modelito. Esto sí es amor verdadero, pero del marcador.



El ‘SORDO’: El muchacho que no escuchó los consejos de su amigo y se casó igualito.



EL BOMBERO: Diego Chávez. No hay terapia que lo haga cambiar. Ni médica ni psicológica. Solo recapacita con una ‘chela’ en la mesa.



EL LARGADOR: ‘Cayo’. Justificaba su sueldo llevando y trayendo información a los dirigentes.

El preguntón: Las interrogantes del ‘Tigrillo’ Navarro a Gareca en conferencia después de los partidos de eliminatorias. El periodista lo desarmaba.

EL ‘CAFÉ DON LUCHO’: El ‘Zorro Chupe’. Te las pone y después te centra públicamente. De la peor especie.



EL PEOR LOOK: Julio Landauri. En ese cabello, fácil viven los pitufos, los refugiados de Cantagallo, gatos abandonados y un albergue de cucarachas.

LOS COLEGAS

Mejor programa de televisión: Fútbol en América.



Mejor conductor de TV: Daniel Peredo (Días de Fútbol/CMD).



Mejor comentarista de TV: Erick Osores.



Mejor comentarista de TV en cable: Carlos Alberto Navarro (Best Cable).



Mejor relator de TV: ‘Toño’ Vargas, la voz inconfundible de América.

Mejor reportero de TV: Ana Lucía Rodríguez (Gol Perú).



La joda: ‘La Previa’ de Juan Carlos Orderique.



Mejor programa de radio: Capital Deportes y ‘Campeonísimo’ Radio Moderna.



Mejor relator de radio: Elejalder Godos (Ovación). Pasan los años, su garganta sigue intacta y nadie le hace sombra.



Mejor comentarista de radio: Alex Bernal (Entrebolas).

Mejor reportero de radio: Anderson López (Ovación).



El Corresponsal: Juan ‘Matao’ Palacios. Habla 5 idiomas y colabora con los medios de Europa y Sudamérica.



El animador: Lalo Archimbaud. El único. Los otros son payasos.



El productor deportivo: Luis Carrillo Pinto. Mucha calidad y perfil bajo.



El productor de televisión: Raúl Romero de Teledeportes. Todo terreno. Un poco más y es chofer de la móvil.



Los inmortales: Mirella Guerrero, Rolly Cadillo, Pepe Carrión y Roberto Salinas partieron a la eternidad. Dejaron un legado para las nuevas generaciones.