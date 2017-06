El Bombardero: Alianza Lima es una tortuga y con artrosis [VIDEO]

Del saque somos carnecita... Bien ‘Loba’. Hizo lo que le correspondía. Apadrinó al ‘chamaco’ Ray con los dirigentes que lo iban a botar. O sea, ese barbón va hasta su cuarto a sacarlo al fresco y quieren que se quede con los brazos cruzados. Se peló porque le dio duro en la habitación y en el pasadizo, y encima, delante de los jugadores. Que le agradezca a los chibolos, a los que le aplicaba el abuso, que los separaron, porque estuviera desfigurado. Se le acabó el mandato al ‘picapiedra’ que domina ese vestuario hace años. Y por siaca, un arquero ‘roto’ y un volante ‘charrúa’ están arañados. Se la quieren dedicar a Sandoval. Así que atentos todos. En La Florida son tan giles que Aquino, el único seleccionado y con proyección internacional, gana 7 mil cocos mensuales y el ‘Piqui’, que no hace tres pataditas, más de 30 mil. Esa es culpa de los que manejan el club, que regalan la plata y le faltan el respeto a los nacionales.



Sí, señores... Lo de Alianza Lima lo he repetido mil veces. Desde el día de la presentación. Ese equipo es una tortuga y con artrosis. Se mueve menos que un barco. Quisiera saber quién armó la lista de refuerzos. Riojas, Cossío, Godoy, Pacheco, Hohberg, Pajoy y De la Haza no pueden ponerse la blanquiazul. Rinaldo ya no está. La ‘Solcito’ lo dejó sin llantas. Así las reencauche, ya fue. ‘Cachito’ que vaya al fútbol sala. Pajoy es un Pajoy a los 36 años. Solo me quedo con Araujo, Vílchez, Fuentes, Quevedo, Erinson Ramírez y paro de contar. Y te adelanto, Pablito, te tienen ‘cocinado’ y aderezado. Después te voy a dar el nombre del entrenador que no habla con ningún club, mientras tenga técnico. Ayayayay...



El sábado pasado, el ‘Diamantito’ estuvo pichangueando en el club ‘Revólver’ del Rímac. Apareció plan de 10 de la mañana, se quedó hasta las 12 y se arrancó a Miraflores. Es que ya se retiró de la pelotita y es el gerente administrativo de un complejo deportivo de canchas sintéticas que pertenecen a su viejo. Ya se olvidó de las concentraciones, pero igualito sigue afanando blancas. Rexuxa... Me voy, soy fuga

