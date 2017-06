El Bombardero: Análisis del Perú vs. Jamaica y más del deporte nacional [VIDEO]

Del saque somos carnecita… La verídica que el Perú-Jamaica no sirve para nada. No hay que analizar ni mela. Vamos a ir a Quito y nos traen unos chistosos que no se lavan ni la cabeza y solo se hacen trencitas. Mejor hubiera juntado a hippies de Quilca y Barranco y nos salía más barato y guerreaban más. Encima meten goles Paolo y Renato que no estarán ante Bolivia por acumulación de amarillas. Aquí no se saca conclusiones. Solo se cumplió con la fecha FIFA. ¿Ustedes creen que Ecuador nos va a dar estas facilidades? Lo de anoche ha sido más simple que jugar al gato y el ratón. Es un 3-1 que ni los arequipeños recordarán.





Así es... Ya me contaron que el sábado en la noche, casi casi para domingo, en la discoteca ‘Bass’ de Chiclayo, el clon de un ‘Goleador histórico’ se apareció con dos muchachitas que no pasaban los 25 años. Eran de su exclusividad, porque solo bailaban con él y las tenía bien abrazadas. Plan de 5 de la madrugada se arrancó con ellas. ¿Será cierto eso?...



Me avisan que el ‘Ken’ ahora anda en busca de local para abrir una cebichería. Dizque que caminó por ‘Rosa Toro’ en San Luis. Luego patrulló en La Vicky y cerró por Surco. Parece que quiere meterse con todo, porque ha descubierto que con la ‘Parihuela de mariscos’ dura más de un minuto y quiere darle la fórmula a todos los que tienen su mismo problema. Plop...



Por si acaso, me pasan la voz que Marcio, un volante del sur, cada vez que visita Lima se pone intenso. Escribe, ‘timbra’ y cargosea a una cuerpona de Barranco. La fulanita ya no quiere saber nada porque está casada, pero como el pelotero insiste, ya le mandó un mensaje siciliano: una llamada más y su marido toma cartas en el asunto. Curuju... Me voy, soy fuga.