El Bombardero opina sobre triunfo de la selección argentina y más

Del saque somos carnecita... El fútbol es uno solo. Ahora sacan palabritas en inglés como ‘fair play’ y otras ‘hueveras’ más. El Argentina-Brasil, con gran debut de Jorge Sampaoli (1-0), solo fue amistoso para los televidentes porque para los protagonistas era un clásico. Y en general, hasta en las pichanguitas de barrio se tiene que poner la pierna fuerte. Nicolás Otamendi y Gabriel Jesús son compañeros y causas en el Manchester City. Pero solo son ‘broders’ en su equipo. El zaguero le dio alas hasta que el delantero quiso figurar. En el segundo tiempo, a la primera lo chapó por atrás y lo levantó. El chamaquito siguió cargoseando y le metió un codazo que lo sacó de la cancha. Aquí somos buenitos. Miren donde brillan Diego Godín, David Luiz, Pepe, Sergio Ramos y otros bravos que se hacen sentir. Sí, señores... Todo se sabe.



‘Acasexo’ volvió a las andadas. El hombre regresó a caminar por la calles de Ciudad Satélite, en Santa Rosa, y todo para endulzar a ‘Rosita’, su amiguita preferida, la que le tumbó la familia, pero que después lo dejó por otro ‘amiguito’ con más monedas. Como el defensa todavía invierte en regalitos, ella le volvió a sonreír. O sea que es premio consuelo hasta que aparezca un ‘man’ dueño de empresas o con ‘guita’ chueca.



Huuuuuummmmm... El ‘Ken’ ya no gana tanto de pepa. Intentó dar la ‘vuelta olímpica’ con una flaca de un gimnasio de Surco, a quien floreó con el cuento de que vaya al local que tiene en el Jockey Club, pero no le hizo caso y ahora que la ‘wasapea’, le responde con ‘sí, no, tal vez, chau’. Ya lo vocearon que es rapidito y por eso no lo empelotan. Quéééé... En la ‘Misilera’, la gente se está achorando con el amigo de Marco Antonio. Es que quiere pagar parte de la quincena de mayo y lo parcharon con que cumpla con todo el mes completo o nada. Le aclararon que están cumpliendo con los resultados, así que nada de mecidas. Rexuxa... Me voy, soy fuga.

Video: Gol de Mercado a Brasil