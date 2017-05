El Bombardero siente pena por el ‘Ciclón’ 

Del saque somos carnecita... La firme que el ‘Profesor’ de Matute es engreído al rojo. Se computa Guardiola, Mourinho, Sampaoli, Klopp, Ancelotti, Conte y otros bravos que viven en su centro de entrenamiento porque llegan a las 7 de la mañana y se retiran a las 6 de la tarde. Este charrúa exigió una oficina en el estadio para venderse como el mejor o un estudioso. La administración acondicionó una atrás de la piscina en la Villa, que era utilizada para la rehabilitación de los jugadores. Al final, salió con el ‘tango’ de que estaba muy lejos de la cancha principal y ahora está abandonada. Mejor que se la ubiquen en una discoteca donde se amanece. Esos técnicos top tienen sala de conferencia, videos, reuniones, archivos y compartimentos donde analizan información. Este tío con las justas chambea dos horas y viene con esas poses. Lleva 5 meses en La Victoria y su equipo no da tres pases seguidos. Qué feo...



El ‘Loquito’ me cae bien porque va de frente, pero es car’e palo al mango. No viajó a Huancayo, pero publica fotos toneando en las redes. No descansa ni se recupera de los meniscos. Como capitán debe ser el primero en dar el ejemplo. No puede darse la gran vida mientras sus compañeros se soplan la altura. A quién le va a llamar la atención si no es solidario. Así es...



La ‘Mosca’ vuela como mela en Cochabamba. Le ha hecho juicio a un medio que le puso en una nota: ‘Lárgate, negro’ porque anda antepenúltimo en su liga. Ha pedido 200 mil cocos de indemnización y solo espera que lo eliminen de la Copa Libertadores para agarrar sus maletas y venirse. Está decepcionado de Bolivia. La prensa es jodida aquí, en la China y hasta Marte. Y eso que por allá no saben que es paganini con los ‘cueritos’. Y no va a ser...



Me da pena el ‘Ciclón’ y todo por culpa de un individuo que cree que es su chacra. Alianza le clavó 7, Arsenal de Sarandí 6, Real Garcilaso 7, además de otras goleadas desastrosas. Parece que cuando lo enfrentan ya no se ponen chimpunes, sino salen con su raqueta porque son marcadores de tenis. La responsabilidad de estos papelones es de un tal ‘Chicling’. Es asesor y maneja el club a su antojo. Le dieron carta libre y ha convertido en un cabaret a un protagonista de nuestro fútbol. ‘Bam Bam’ y todos los que juegan son sus representados. Los metes a una licuadora y sale un alfajor. Solo se salva ‘Chocherita’ Archimbaud. Así es... Me voy, soy fuga.

