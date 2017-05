Hay un preparador físico que no puede dormir en su depa

Del saque somos carnecita... La firme que algunas ‘figuras’ de nuestra pelotita tienen una pelea de gatos en la cabeza. El talento que les sobra en los pies, escasea en el cerebro. Hay un travieso en el Rímac que hace poco lo habían castigado por indisciplinado, por pasarse de la ‘raya’. Le dieron otra oportunidad, pero el zambito piensa que toda la vida va a ser joven. El sábado pasado volvió a aparecerse con un turronazo, peor que los de mi tío Barraza. Cuando se acercó a saludar al ‘pelucón’, el tufo lo delató. Igual, lo llevaron a Brasil, aunque no estuvo entre los convocados. El entrenador le explicó a los dirigentes que si lo dejaba en Lima iba a ser peor y se seguiría ‘malogrando’. Si a este no lo enderezan, va a terminar mangueando. Y no va a ser ...

Por si acaso, hay un preparador físico de un club de ‘zorros’ que no puede dormir en su depa. Todos los fines de semana sale en busca de locales para brindar, conocer chicas y afanar turistas. Para no hacer roche, se pone su capucha y se pierde hasta la madrugada. Así es...

La ‘Mosca’ está en su mejor momento. Su equipo boliviano avanzó a la siguiente etapa de la Libertadores, el presidente del club ya le agarró camote y lo engríe, y como si fuera poco, nació su tercera nieta. Todo dedicado a los dirigentes celestes que lo botaron...

Roberto Mosquera y su singular festejo

A propo, ojo con los ‘boliches’, que metieron dos equipos a la segunda fase de la Copa mientras los de acá dieron pena. Es el próximo rival de la selección y algunos sonsos creen que la vamos a llevar de alivio... Me voy, soy fuga.