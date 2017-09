Mamita de la ‘Pulga’ está asada porque se compró tremenda caña 

Del saque somos carnecita... Todo se sabe. La bronca del ‘Matador de cucarachas’, que estuvo con ‘Provocación’ y una escritora sexual, con ‘Aladino’ es porque el chato se quería ir a Turquía por un billetón, pero el empresario malogró el negocio porque en el medio había un brasileño. No se hablan y se mandaron a la mela. El gaucho ahora lo tira de malagradecido y el volante le hace recordar que le llenó los bolsillos. El tema es que el pelucón tiene roches aquí, en Chile, Argentina, pero están sus ‘chacales’ que le mueven el mercado. Por lo menos ya no vive a las zambitas.



Curuju... Bien, Pedrito García. El ‘Pericotero’ es responsable de fútbol en el Recoleta y se lleva sus buenas fichas. Los ‘pituquitos’ no lo veían con buenos ojos al comienzo, pero con su chamba se los ha metido al bolsillo. Hasta videos les pasa. Prefirió cobrar puntual en un colegio ‘ficho’ que ‘manguear’ los fines de semana en festivales y campeonatos. Vale...



Otro que se amarró como los dioses es ‘Pañalón’ Quesada, que enseña en un colegio A-1. Ojalá que no prepare arqueros porque se viene una camada de mantequillas, mazamorras y flanes. Mentira, el golero tuvo su cuarto de hora, fue seleccionado, es buen tipo y se ha preparado. No todo pasa por pisar una cancha. Hay que estudiar, documentarse y ponerlo en práctica. Así es...



La viejita de la ‘Pulga’ casi lo para de cabeza al delantero cuando lo vio con su Porsche de más de 70 mil dólares. ‘Quieres que nos secuestren. Tienes un carrazo para usarlo una vez cada 6 meses, eres coj...”...



Muy bien la doña, porque lo cuida y le canta sus verdades en su cara. Su hermana es abogada y junto a la tía le aconsejan para que no despilfarre sus fichas y guarde pan para mayo. Miren cuantos que jugaron en Europa ahora hacen actividades porque tienen dos pitbulls en los bolsillos. Rexuxa... Me voy, soy fuga.