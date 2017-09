El Bombardero habla del 8-0 que recibió el equipo de la ‘Mosca’ en Argentina y le recomienda esto a Gareca

Del saque somos carnecita... Chequeo el partido de River con el equipo de la ‘Mosca’ y espero que lo haya visto el ‘Tigre’ Gareca y después les ponga el videíto a todo el plantel de la selección. Los argentinos parecían el huracán que arrasó el Caribe y Miami. Presión, intensidad y alta velocidad. Iban a más de 100 por hora. Los bolivianos, inmóviles como postes. Daban pena. Era como una película de terror. Aparte de eso, impresionante la bulla en el Monumental. El equipo del ‘Muñeco’ Gallardo tenía que hacer 4 goles y les hizo la fiesta con 8. Yo creo que Sampaoli nos va a plantear el partido de esa manera. Sabe que al jugador peruano le incomoda la presión, el vértigo. Repito, este partido en ‘La Bombonera’ será para gente con cojones, los gritos, humo y bombitas son un ratito. Después son once contra once. Necesitamos machos, machos. Sí señores...



River Plate vs Jorge Wilstermann 8-0 Goles y Resumen

Tenemos jugadores para esconder la pelota, cubrirla, darla al pie, retenerla. Pero atrás hay que reventar y dejarla. Hacerse sentir. Nuestro juego de ayer, hoy y siempre los pone nerviosos, así los eliminamos una vez y la otra se los pusimos de corbata. Y no va a ser... Me cuentan que el ‘Chemo de los pobres’ se recursea ofreciendo el auto de unos de sus causas. Está buscando comprador para un Hyundai plomo. Si lo vende a 5 ‘lucas gringas’, chapa 500 cocos. Está en full recurso...



Me avisan que ese delantero extranjero gordo, lleno de tatuajes y que juega en la selva, sigue metiéndose ‘boletos’. El hombre todos los días libres los utiliza para ‘liquidar’ desde tempranito y para no hacer roche, se quita a una discoteca de nombre ‘Anaconda’, que está como a una hora del barrio donde vive. Curuju...



Me voy, soy fuga.

