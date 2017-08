Selección Peruana se prepara para enfrentar a Bolivia y Ecuador

Del saque somos carnecita... empezaron los trabajos para la fecha doble ante Bolivia y Ecuador. Quedan dos semanas para sacar la calculadora y hacer números como mela. Así que sueñen bastante y alucinen. Roguemos que antes no nos quiten los puntos que ganamos en mesa para seguir vivitos y coleando. Yo tengo mi opinión acerca del proceso de Ricardo Gareca y ustedes lo saben muy bien. Ahora toca apoyar a la selección como siempre lo hago. Me voy a centrar en lo que viene y la realidad es que no hay margen de error. No me pidan pronósticos, porque no soy adivino. Pero creo que el 31 de agosto no hay excusas que valgan. Una derrota o empate le corta la cabeza en ese momento al ‘Tigre’ y su staff. Lo de Quito es bravo. El 5 de setiembre es el día del sí se puede o del que se vayan todos.



Sí, señores... La firme que la ‘Hiena’ no entiende ni a la buena ni a la mala. Le hablas bien y te hace una mueca. Lo guapeas y se resiente. El domingo estuvo de corto en el complejo ‘Bartolomé Herrera’ desde el mediodía hasta las dos de la tarde. Allí hubo un campeonato y arriesgó las piernas jugando para el Sport Delia. Este chico no se da cuenta que los entusiastas te pueden lesionar porque no miden en la dividida. Los frustrados que no llegaron quieren figurar metiéndole taba al pelotero profesional. Después se quejan cuando están enyesados o rotos. El desubicado de allí salió arrancado al ‘Miguel Grau’ para ver a su equipo. Así no es...



Ya me contaron que el ‘Guía sexual’ también tenía su talento en la ‘cocina’. Yo creía que solo sabía preparar pizzas. El día de la presentación de Pablito estaba en el club, pero no apareció en la conferencia. Prefirió pasearse por las oficinas, vestuarios, baños y comedor. Se hizo a un costado en las decisiones de la directiva, porque ya lo habían dateado que se iban el barbón y compañía. Los ‘aderezó’ o ‘condimentó’ con bastante cerveza. Se quedó con el poder hasta fin de año o hasta que vendan la institución.



Provecho... Por si acaso, el charrúa en lugar de disfrutar su ‘luna de miel’, sigue rondando o patrullando a la chica de Surquillo, con la que tuvo una historia cuando chambeaba en el Misti. Ella nunca exigió nada y ahora menos. Lo que pasa es que algunas están tiradas para el dolor y asumen que serán la otra. Pero un consejo, una cosa son saliditas y otra que dure el romance. Si te pegas, espera la fulería en cualquier momento. Curuju... Me voy, soy fuga.