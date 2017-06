Del saque somos carnecita... Hay un runrún fuerte de que ‘Damián’ pronto abrirá un restaurante en la avenida Dos de Mayo, en San Isidro. Cocinar es su fuerte, su mejor virtud. Al vapor, caja china, cilindro, al palo, a la leña y sobre todo al horno, donde ha metido a varios. Estoy seguro de que no puso un dólar en la inversión. Me da pena su socio o socia porque van a ‘comer’, pero un lío. Como diría la filósofa Vivi, el ‘Encantador de serpientes’ es un caballerito cuando te lo presentan. Después requintas haberlo conocido.



Curuju... Ya me contaron que el volante que tuvo algo con la ‘Solcito’ baja a hacer travesuras con su amiga de la infancia de San Juan de Lurigancho, que ahora está ‘fuertota’ y la trata como enamorada. Cuentan que la ha sacado del cuartito donde vivía y se la ha llevado a un depa de Zárate.



Asuuuuu... Todo se sabe. Así que el ‘equipo de todos’ se fue a entrenar al Nacional porque una mancha de trabajadores de la empresa del bravo llegó a protestar por falta de pagos. Al toque le dijeron al ‘Tigre’ que se lleve a los muchachos para evitar el roche. A los obreros y gente sufrida los manguea y los hace sufrir. A los parrilleros estafadores y gerentes vagos que paran durmiendo en la oficina o de licencia, les revienta la cuenta bancaria.



Qué feo... Lo vi el martes en la tarde al ‘Príncipe’, quien fue defensa central, abandonando un ‘telo’ de San Borja. Salió con el pelo blanco recontramojadito y a su lado una madurona de base cuatro. El tío orgulloso la chapaba de la mano y, a lo antiguo, le abrió la puerta del carro para que suba. Curuju... Me voy, soy fuga.

Protestas en la Videna