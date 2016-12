El “Bombardero” trae sus regalos de Navidad 2016

Hoy el viejito canoso, lindo y barbón entra a casa por la chimenea y yo no puedo quedarme atrás con los regalos. Por eso aquí les entrego los mejores presentes a mis engreídos, que se portaron bien y también mal...

A Manuelito, una celda con calefacción, Smart TV, celular y full equipo, porque ni con fianza va a librarse de la condena en Estados Unidos, donde están bajo cero...

Al ‘Tigre’, más puntos ganados en mesa. Si no fuera por los que le dio la FIFA, hace rato estaríamos en la lona. Además, una ‘nutricionista’ para que lo haga subir de peso con alimentos sanos, porque la que tiene lo hace sudar...

Al ‘Jeque’, un casco de vikingo para que disimule los cuernos. También las acciones del club que ganó la ‘Copa Perú’, para que bote al arquerito misio que lo partió...

A ‘Usain Bolt’, la foto de la ‘nena’ de Argentina. Desde que ella lo abrió, lo tiene bloqueado en el ‘wasap’...

Al ‘Ciego’, la ley de las 8 horas de Trabajo. Va a las 10 de la mañana a San Luis, a la una en punto sale a almorzar y ya no regresa...

Al número uno de San Luis, un jabón pepita para que se lave la cara, porque para todo ‘encharolado’...

Al ‘Chamo’, una cita con el neurólogo para que se le quite el tic nervioso, porque parece que anda con la nariz tupida... A la ‘Mosca’, resultados, porque su floro ya no vende y transparencia, porque le encanta maletear a sus jugadores...

Al ‘Cabezón’, un psicoanalista para que le revise la infancia y encuentre por qué vive traumado, resentido y con una sonrisa fingida...

Al ‘Rei’, una buena cama, porque dicen que debe harto sueño y por eso solo se quedó en promesa...

A ese impresentable que administró a los cremas, clase, calidad, etiqueta, capacidad y don de gente. Todos los días cambiaba la llanta de su carro porque se presentaba grasoso en las oficinas...

A ‘Cocoliche’, una segunda juventud para que se gane otra vez el cariño de los hinchas, porque ahorita es el más odiado de la ‘Trinchera’...

A ‘Cayo’, personalidad, coraje y valentía. Para atrasar va con todo, pero con el ‘Potón’ arrugó y mandó a que los dirigentes lo ‘cuadren’...

Al ‘Loquito’ de la franja, una buena mujer para que se amarre, tenga hijos y ya no sea picaflor. Eso sí, que no sea de la farándula ni anfitriona, porque le juegan chueco y les pega...

A ‘Anexo’, un viaje a Polonia y allí conozca a los verdaderos polaquitos...

Al ‘barbón’, una pastillita azul de doble porción, porque se graduó de chibolero. Sale a correr, pero la máquina ya no le da. La chamba con las mocosas la hace el medicamento...

Al ‘Conejo gordo’, los fonos de los ‘taitas’ de las prisiones de Lima, Callao y provincias para que lo reciban. El juicio que le han abierto por estafa va para adelante y tiene todo en contra...

A ‘Ven a mi casa’, una olla para que lo metan y lo vendan como combinado: ‘mazamorra’ con arroz con leche. Debe ser el central más malo que se puso la camiseta de Ate...

Al ‘Pitbull’, una inscripción al torneo de ‘Vale todo’. Es bueno haciendo todos los deportes de contacto, menos el fútbol...

A la ‘Muela’, la programación del nuevo canal deportivo. Tiene su conductora preferida y la chequea todo el día, hasta en las repeticiones...

Al ‘Ken’, un ‘chicle’ con retardante para que las señoritas no se quejen. No hay una que le dure, todas lo abandonan. La pepa es un ratito nomás...

A la ‘Pulga’, su empresa de aviones para que ponga de jefa a su aeromoza, que lo sigue hasta el cerro y es feliz siendo la otra...

Al ‘Loco’, una nueva chela con su cacharro en la etiqueta. Se la toma solo y bate récord de ventas...

A ‘Paolín’, un buen productor para su película porque la que hicieron es aburrida y da más sueño que una parihuela...

A ‘Pizza’, caballos con los nombres de todos los países de los mundiales que no pudo clasificar...

Al ‘Diamante’, dos ‘rambos’, un ‘soldado universal’, ‘tres terminator’ y ‘diez 911’, porque esa zona pica y duro. Si algo huele mal, que lo chalequeen para que saque la cola en one...

A ‘Talara’, tranquilidad emocional y sobrecitos de wawasana para que pueda descansar. En las concentraciones, para despierto escribiéndole al teléfono a su actriz...

Al ‘Rey de los bloopers’, sentimiento paternal. El código penal también, porque no pasa pensión y cualquier día se lo llevan a su ‘río’...

A ‘Tyson’, una cuota inicial para un depa. Perdió todo por ‘tramposo’ y ahora jatea en hoteles y en ‘Campo mar’...

Al ‘Chorri’, un inodoro. Hace el ‘3’ donde se mete. Su libro fue un fracaso y de gerente duró dos meses, porque descendió...

A ‘Laura Bozzo’, un programa en el canal del ‘Hermanón’. Es motivador y llega al corazón de sus compañeros, pero bajo los tres palos es un cono...

A ‘Supermantequilla’, una gigantografía con el ‘Arco del triunfo’, para que se ponga a tapar allí, porque en su club ya es pan con camote y relleno...

Al ‘Pepón’, bondad, buen trato, ética y solidaridad para que trate bien a los jugadores. Ah, y que no le dé pesadillas con ‘Fantasmagórico’...

Al ‘Pituquito’, una ‘nana’ para que lo engría. Está cerca del retiro y sigue portándose como si tuviera 6 años...

Al ‘Palomilla de ventana’, otro ‘Petipán’ para que lo desplume. ¡Qué chiquito! para gastar plata como cancha, hacer business y mandar a la mela al equipo. Y a los que no nombré, tranquilitos y no se desesperen, que mañana vengo con más ritmo y dadivoso... Me voy, soy fuga.