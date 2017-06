El Bombardero llega con todas las últimas del deporte nacional 

Del saque somos carnecita... Todo se sabe. Dizque un zurdo de la selección siempre va a todos lados con la ‘patrona’, pero esta vez vino solo y le sacó provecho a su ‘libertad condicional’. El sábado pasado, su día libre, se fue derechito a encontrarse con la muchacha de la avenida Salaverry. Allí se relajó, estiró los músculos, hizo una siestita y, después de un par de horas, vio a la family. Curuju...



Me cuentan que la ‘Pulga’ no perdonó nada en su visita al Perú. Se escapaba de casita con el tango de la rehabilitación y en realidad se iba hasta un depa a media cuadra del ‘Reducto’ de Miraflores. Es la jato de su causa, que se la presta en las mañanas para que sus amiguitas cariñosas o con derecho lo visiten. Ayayayay...



Se me cayó ese técnico que dirige al pie del ‘Huascarán’. El pelado tiene reservada una zona vip en la discoteca ‘Mega’. Los martes va y no pide cerveza... pone en la mesa su etiqueta negra. Lo malo es que se juerguea con jugadores que son de sus tiempos de pelotero. Se computa que está en Inglaterra o Alemania, donde los DT beben una copita con sus dirigidos. Fuiiiiira de acá...



El ‘Guía sexual’ ha perdido la cabeza por los ‘charrúas’. Su primera pareja fue uruguaya, la segunda también, trajo a los que juegan en el Rímac y encima saca cara por el picapiedra con pinta de ‘hippie’, pues le ha pedido al ‘pelucón’ que bote al chamaco que lo reventó. Así no es... Me voy, soy fuga.