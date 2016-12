‘Calcasuelo’ es más duro que ‘pastelero’ del Río Rímac:  nada a los 'picadores'

Del saque somos carnecita... Me cuentan que el ‘Chorri’ entró a la gerencia de los ‘poetas’ y se olvidó que fue futbolista. Lo primero que hizo fue botar a peloteros que dirigían una categoría. Lo peor es que no les avisó para que tomen sus precauciones y ahora no les responde el teléfono. Así no es...

Ya me contaron que ‘Calcasuelo’ es más duro que ‘pastelero’ de orillas del Río Rímac. Dicen que los ‘picadores’ de La Florida ni se le acercan, porque el hombre es como los pingüinos, las manos no le llegan a los bolsillos. Asuuuu...

‘Pizarrón’ pasó la vergüenza de su vida la semana pasada. Salía de la casa de la selección y un chibolo sufridito le pidió un centro. Cuando estaba metiendo la mano al bolsillo, un palomilla le gritó que saque todo lo que le picaba a Claudio. Noooooo...

Así que el hijo del número uno de la ‘Franja’ anuncia su retiro del fútbol y asegura que lo hace porque se va a dedicar a sus estudios. Su viejo trató de convencerlo, pero está decidido con que tiene que pensar en su futuro y lo mejor para él. La firme que los de la ‘Banda del basurero’ y la pelotita se lo agradecen. Y no va a cher...

El miércoles en la mañana, el ‘Charapa’ Torres y todos sus jugadores del equipo cajamarquino de la Copa Perú se fueron de compras. Entraron y levantaron hartos regalos para Navidad. Provecho, ahora falta que campeonen... Me voy, soy fuga.