Del saque somos carnecita… La firme que el camarín del Rímac está más roto que el partido del ‘Cosito’. Y por siaca, al pelucón no lo van a botar. Los directivos le creen más que al tío que fundó la cervecería. Cómo estará de amarrado que el ‘Guía sexual’ es su compadre espiritual. Los dos hablan el mismo ‘idioma’ en los business. Lo que me mortifica es que ahora quieren tapar la vergüenza de la Copa y el papelón del torneo local, queriendo armar el cuento que dos chalacos le están haciendo la ‘camita’. O sea que ellos tienen la culpa que se quede la torreja del ‘Piqui’, el cono de ‘Revoreitor’ y la ensalada de ‘Abran cancha’. O que sus refuerzos sean pan con relleno y camote como ‘Vifran’, ‘Blackburn Rovers’ y ese que ‘acosta’ de todo quiere ganar plata. Una preguntita: ¿Quién es el representante de Calcasuelo? La verdad y no la mentira. No pongan pantallas que yo sé con nombre y apellidos quién es ese ‘buitre’. Encima hay un tal ‘Diana’ que tira de vagos a sus compañeros. Qué feo...

Ya me contaron que el ‘Rey de los bloopers’ le provoca los peores dolores de cabeza a un técnico ‘Mitrón’. No lo tuvo en cuenta el domingo por dolencias musculares y el zambito armó una fiesta romana en su depa de la urbanización ‘Bustamante y Rivero’. Lo malo que estaba muy fogoso, porque al mismo estilo del ‘Cóndor’, en la cochera, antes de subir, dio rienda suelta a sus bajos instintos y los vecinos le llamaron la atención. Ayayayay…

El lunes lo vi al ‘Mudo’, plan de 11:40 de la noche, entrando al ‘Rockys’ de la avenida La Marina con Faucett. Era un batallón que lo acompañaba y corrió con todos los gastos. Eso no le hizo ni cosquilla a su tarjeta. Si en la ‘U’ chapa 25 mil ‘cocos’ mensuales jugando un partido y descansando dos meses. Provecho…

La ‘Pepa’ tiene dignidad. Lo llamaron para que dirija a los master de La Florida, le ofrecieron dos mil soles y le explicaron que ya no raje del club. El hombre luchó, se rayó y los mandó a la ‘mela’. Justo lo timbraron de Bagua para dirigir ‘Copa Perú’, donde ganará mejor. Quizás si caían más monedas, el narigón la analizaba. Y no va a ser... Me voy, soy fuga.