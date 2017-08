Del saque somos carnecita... La selección tiene a todos los convocables. Excepto a Claudio Pizarro, que por edad y estar sin equipo quedó de lado. Al ‘Loco’ Vargas ni lo miran. Y Carlos Zambrano ha sido postergado por capricho del entrenador. Tiene toda la carne en la parrilla. En el asador. Después ya no hay más. Así que Ricardo Gareca dispone de todas sus armas. La acumulación de sus equivocaciones durante toda la Eliminatoria lo pone en un situación donde no tiene margen de error. Ni una vez más, porque ahí sí nos entierra 20 metros bajo tierra. Sí, señores... Si ganamos los 12 puntos en juego, estamos en el Mundial. Con 10 o 9, guerreamos un cupo o por último, el repechaje. Con 8 dependemos de otros para el quinto puesto. Con 7, cómprate una pantalla gigante y un saco de ‘pop corn’ para que veas Rusia 2018 desde tu salita o terraza. Bolivia y Colombia de local. Ecuador y Argentina de visita. Los matemáticos si quieren cuenten con los dedos del pie o saquen la calculadora. Los soñadores tienen plazo hasta el 5 de setiembre para que alucinen cualquier huevera. Rexuxa...



Los 6 puntos de Lima deberían ser fijos porque se tiene que hacer respetar el patio. Los otros 6 son bravísimos. La altura de Quito, y Messi y compañía. En el ‘Atahualpa’, se puede correr porque no son los 3 650 metros de La Paz. Además, ese equipo viene en picada. Era puntero y ahora marcha sexto. O reacciona o la desesperación y presión de su gente lo terminan por acabar. El tema de nosotros pasa porque haya un buen planteamiento y replanteamiento cuando lo amerite. También acertar en el once y sobre todo, que los jugadores no se hagan la pila. Ayayayayay...



Lo de Buenos Aires será una cosa de locos, lo veo nítido como dicen en la película ‘Sobreviviendo a Escobar, Alias J.J.’. Recuerdo el gol de Ricardo Gareca en el 85’ con empujón y todo a Javier Chirinos y en un charco. Tenían que anularlo y se hicieron los locos. El de Martín Palermo en lluvia torrencial y minuto final para Sudáfrica 2010. La ‘cabeza’ del ‘Loco’, de Dios o el finadito que usaba gabán, nos clavó. Estoy totalmente seguro de que ese encuentro se jugará a la segura. En oficinas, escritorios, restaurantes o privados. Y no va a ser...



Y un datito picarón. Ayer, en el ‘Miguel Grau’ del Callao’, en el Sport Boys-Mannucci, el ‘Rocky de los Barracones’ estuvo con la chinita ‘Kana’, quien tiene las mejores piernas del Perú. No se regalaron. No estaban abrazados ni en ojitos ni chapes. Pero lo conocemos a ese ‘man’. El pez por la boca muere. Él no cree en eso de amiguita. Este muchacho va de frente con un recto. La ha llevado al puerto del vacilón. Les come el coquito. Tiene su mérito el boxeador. Igual pasó con la ‘colocha’ y la antipática de ‘Al fondo ha sitio’. Todo asolapado, caleta. Así es... Me voy, soy fuga.