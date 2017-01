Un chato monarca afana a chibola de 18 años

Del saque somos carnecita... Primer gran triunfo del ‘Hombrecito’ Sampaoli. Se dio el lujo de acabar con la racha de 40 partidos invictos que tenía el poderoso Real Madrid. Ayer, el equipo de Zidane contó con todas sus estrellas, ganaba el duelo, pero el técnico del Sevilla movió bien sus piezas, empató y fue para adelante. Empujó a sus pupilos y terminó volteando 2-1. La firme que el argentino es un obsesionado de su trabajo y ahí están los resultados. No arruga ante campeones mundiales ni se asusta con ‘monstruos’ de la pelotita. Es un estudioso de la táctica y sabe cómo duerme, qué come y hasta el nombre del perrito de cada rival que enfrenta. Pensar que acá nos contentamos con entrenadores vagos, desactualizados, que cuentan chistes o que están buscando llevar jugadores para chapar su tajada. Por eso en competencias internacionales hacemos tremendos papelones. Ayayayay...



Ya me enteré que el ‘Cholo sano y antipático’ tenía todo arreglado para volver a jugar en la crema. Se reunió con el ‘Abuelo terrible’, quien le dijo que lo tenía en sus planes y el delantero casi llora de la emoción. Lo malo es que cuando le consultó a los que trabajan con él, le bajaron el dedo en ‘one’. Dicen que el ‘Gatito’ y ‘Manzanita’ le recordaron que el ‘Gavilán’ es especialista partiendo grupos. Lo enterraron. Asuuuuuu...



Lo vi al ‘Zopilote’ haciendo de las suyas en una disco del sur. Como la ‘Academia’ regresó el sábado de hacer pretemporada en Chosica, aprovechó que ayer tenía libre para hacerla linda en ‘Resident’, el point que está dando la hora. Estuvo acompañado de su brother que acaba de fichar por el ‘Canalla de los Andes’. Los dos se lucían con su vasito de wishky en la mano y eran los reyes de la noche. Ojo, esta semana debuta en la Copa Libertadores. Debería cuidar piernas y ver videos de sus rivales. Así es...

El chato que es un monarca se ha vuelto picaflor al mango. Como está ganadazo donde juega, está afanando a una chibola de 18 abriles, que estudia medicina y no se le conoce pasado con peloteros. Le ha metido el típico floro barato del esposo separado y la impresionó con un carrazo deportivo del año. Así campeonó con la ‘Candy de Pueblo Libre’. Curuju... Me voy, soy fuga.

