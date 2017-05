Del saque somos carnecita... Necesito un manual para entender las contradicciones del ‘Tigre’. Repaso sus declaraciones y siempre dice una cosa y hace otra. Desde que se puso el buzo de la blanquirroja aseguró que llamaría a jugadores que estuvieran en su mejor momento, que tuvieran continuidad.



Cuando el ‘Chaval’ Benavente no jugaba, lo llamaba para quedar bien con la hinchada. Después, cuando chapó equipo, ni lo vio de reojo. Ahora, la ‘Sombra’ y el ‘Rayo’ no son titulares, juegan pocos minutos, pero igual los convoca. Ese cuento de la continuidad fue su barreta para dejar de lado a algunos jugadores. Así es...



La ‘Foquita’ ya agarró ritmo en su equipo, incluso ha ganado la Copa de Rusia, pero sigue sin entrar en los planes de la selección. Quedan pocos partidos en las Eliminatorias y necesitamos de lo mejor que tenemos y que tampoco es mucho. Las malas lenguas aseguran que los asistentes del ‘Tigre’ le pusieron la cruz al delantero y por eso no lo llaman, por más que le guste al ‘Ciego’. O sea...



En Argentina, el ‘Hombrecito’ se puso el buzo albiceleste y entró con la pierna en alto. En su primer llamado está Mauro Icardi, ese que lo partió al ‘Maxi’ López. Goleador, encarador, pero por llevar ese ‘virus’ en la sangre había sido marginado. Imagínense si acá dejáramos de lado a un futbolista por ‘partidor’, nos quedaríamos sin selección. Hay muchos que son ‘hermanitos’ y no se hacen paltas. Asuuuuu...



El cuarto arquero de la ‘crema’ vivió un gran susto. Al muchacho le dicen ‘Pato’, ataja en las reservas y hace poco lo cuadraron saliendo de sus clases en la Universidad de Lima. Lo encañonaron, le quitaron su camioneta, teléfono y billetera. La delincuencia está por todos lados. Lo peor es que los ‘gatillo flojo’ son tan basuras que te meten bala por un celular... Me voy, soy fuga.

