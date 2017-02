‘Chemo’ es un palomilla de ventana

Del saque somos carnecita... Antes de arrancar con el fútbol, hay un caso de la farándula que me da risa. Veo a un chato que se ha creído el ‘chaplín’ de atrasador, de mujeriego, de tramposo, de galán. Se computa Tom Cruise. La pega de reguetonero, combatiente, playboy y solo es un chancay de cinco céntimos. Ninguna chica le guarda luto. La rubia se buscó un ‘Potrito’ en una. La ‘Show’ tiene más mundiales que la FIFA. No sé de qué se le infla el pecho. Encima la de ahora lo ‘bobea’ porque el ‘Rey de los casinos’ timbra al ‘Zorro’ y la flaca llega al toque en Uber. Plop...



Por siaca, este Torneo de Verano será picante, parejito. Los provincianos ya no son los giles de antes y le han plantado cara a los capitalinos. Sport Huancayo y Unión Comercio le empataron a Universitario y Cristal en Lima. Y Alianza Atlético le ganó 1-0 a la San Martín en el Callao. El recién ascendido Cantolao, con full canteranos, corrió como si estuviera en el llano en Arequipa y sacó un 0-0 con el subcampeón Melgar. Eso nos da una idea de que ya no hay cuadros chicos, mantequillas, pan con relleno y camote. Si trabajas, vas a guerrear. Pero si eres como el ‘Tigre’ que va al ‘Monumental’ a tomarse selfies en las tribunas, no esperes mucho de la selección ni con Venezuela. Ese señor tiene unas ricas vacaciones. No ha hecho ni mela desde la segunda quincena de noviembre. Como le reconfirmaron los puntos en mesa, ahora sale a la calle como ganador. No seas malo...



‘Chemo’ demostró que es palomilla de ventana, aniñado, engreído y me hace acordar cuando en mi barrio los hijitos de papá, para no decirles sonsos, se llevaban su pelota cuando no les cobrabas algo en los pistazos. Se retiró de la zona técnica faltando cinco minutos para acabar el partido y se dirigió a los camerinos. No hay justificación para abandonar el banco y a sus jugadores: ¿Se molestó por el rendimiento del equipo? Entonces que entre al vestuario y encare a todo el mundo. Que le diga ‘face to face’ a cada uno que han jugado hasta el cacho. Y si está demasiado amargo, en la primera práctica los reúne y les mete la ‘cafeteada’. Con esa actitud minimiza al rival. Lo que da a entender es que es imperdonable no pintarle la cara al cuadro de Julio César Uribe. Así de sencillo... Me voy, soy fuga.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.