‘Chemo de los pobres’ está haciendo casting para encontrar nueva flaquita

Del saque somos carnecita... Hay un runrún que el ‘Chemo de los pobres’ se cansó de estar solito y está haciendo casting para encontrar una nueva flaquita. Ya amplió sus dominios y ahora dicen las malas lenguas que ‘tira maicito’ en San Juan de Lurigancho. Ella se está haciendo de rogar y para impresionarla, la iba a buscar en su ‘nave’, pero parece que ya no le alcanza para la gasolina, porque ahora chapa su rico tren eléctrico. Así es...

Ya me contaron que ‘Damián’ no puede con su genio y ahora le está metiendo floro a otra chica. Ella tiene 26 años, es modelo y anfitriona, pero vive en La Molina. Guarda que ese ‘encantador de serpientes’ no da puntada sin hilo. Hummmmm...

Por si acaso, le aviso al ‘Pepón’ que en Cajamarca, un grupo de peloteros volvió a las andadas y otra vez se están armando encerronas en un departamento de ‘Los Baños del Inca’. Hay uno que es bien afanoso con su ‘búnker’, se encarga de la limpieza y hasta le da mantenimiento. La firme que es todo un ‘guerrero’ para ir al frente. Curuju...

Hay problemas en tienda celeste. El ‘Barbón’ ya lo mira mal al ‘Pelucón’ y se quejó porque ha dicho que un comando técnico que cobra 40 lucas gringas al mes, no puede perder con un técnico que es santito y que entre él y sus asistentes con las justas superan las 10 lucas. Asuuuuuu...

Me cuentan que hay división por un posible llamado de la ‘Foquita’ al ‘equipo de todos’. Al ‘Ciego’ le encanta cómo juega y le calienta el oído al ‘Tigre’, pero sus asistentes no ven con buenos ojos su convocatoria, porque está muy metido en temas de farándula. Asuuu... Me voy, soy fuga.