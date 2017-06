Del saque somos carnecita... La firme que lo de ‘Chemo’ se veía venir. Solo era cuestión de tiempo. Desde aquella vez que se desfogó con el chibolo Garcés en plena cancha por el 2-2 en Ayacucho, después de ir ganando 2-0, perdió el manejo y respeto del plantel. Permitió que se armen grupitos y se quiebre la unidad del equipo. Nunca tuvo mano fuerte con los extranjeros. Las malas lenguas aseguran que se distanció de uno de los líderes, porque lo quiso jubilar por veterano, y los más antiguos le hicieron la cruz. Lo que me sigo preguntando es si en la cabeza del pelucón creía que podía hacer una buena Copa Libertadores con Cazulo, ‘Revoreitor’ y el chibolo Abram. No seas malo...

Este es un dato que levantará polvo. Me cuentan que hay un volante extranjero, con nombre de matemático griego, que se quiso ir de avance con la novia de un arquero que ataja en la reserva de su mismo equipo. Le propuso salir a la chica, pero ella le contó todo a su pareja. El chibolo llamó a los ‘peso pesados’ del club y al día siguiente se encerraron con el ‘partidor’ y lo pararon de cabeza. Un poco más y lo ‘gomean’ en mancha al ‘Icardi’. Le advirtieron que la próxima lo revientan. Lo raro es que no ganan desde hace varias fechas. Hummmm...

Sporting Cristal fue aplastado por Melgar.

Dicen que ‘Machito’ le declaró la bronca al administrador de la ‘Misilera’. Le pidió que lo contrate como asistente del técnico del equipo y como lo ‘choteó’, ahora lo anda maleteando. La firme que lo mejor fue abrirlo porque iba a contaminar todo. Así es...

El ‘Oso’ que juega con los trujillanos en la Segunda, aprovechó que venía a jugar al Callao y separó una habitación en un hotel para encontrase con su ‘colocha’, que vive en Lima, y hacer cositas ricas. La chica le es fiel y le aguanta todo lo que le pide. El que puede, puede...

Me avisan que ‘Rabanito’ ya no visita la discoteca ‘Mega’ del ‘Callejón de Huaylas’. Y no es porque haya sentado cabeza, sino que miró material ajeno y si vuelve a pisar el lugar, puede tener problemas. Por ahora, entrena y duerme a sus horas hasta que pase la marea. Qué palta... Me voy, soy fuga.