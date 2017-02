Del saque somos carnecita... La firme que el ‘Día de San Valentín’ es para los hombres y mujeres que aman de verdad y son leales a sus parejas. Hay algunos falsos que hoy la pegan de románticos y todo el año trampean. No sean hipócritas. Hay otras con largo kilometraje que se alucinan señoras y todavía juzgan a medio mundo en señal abierta. En este país hay que ser amante de un famoso para que te den un programa. También hay un ‘zorro chupe’ que habla pestes de las mujeres en las mañanas y nadie lo ‘parcha’. ‘Care palos’...

Ya me enteré que el chibolo ‘Azúcar’ no anda con medias tintas. Hace unas semanas le paró el macho al ‘pelucón’ que tocaba el bombo en la ‘Trinchera’. El técnico le avisó que iba a tener oportunidades en su equipo, pero tenía que esperar y hacer su cola. El chibolo le aclaró que ya le había demostrado lo que podía dar cuando lo dirigió en los ‘santos’ y no estaba para perder tiempo. Recogió sus ‘chivas’, le dio las gracias y se volvió para Santa Anita. Curuju...

Me avisan que el zambito camiseta que ahora hace dupla con un chato, llamó desde México a la señora que le alquilaba un depa en Miraflores y lo utilizaba como ‘búnker’. Le dijo que se quede con la garantía y disuelva el contrato que tenían hasta fin de año. La doña terminó ganada, porque el delantero le había dado dos meses de adelanto. Provecho...

El que anduvo regalón antes del clásico fue el ‘Murciélago’. El hombre tenía varias entradas y las empezó a dar a sus ‘causas’ que querían ir al estadio. No ponía precio, solo les decía: ‘Dame tu cariño, nomás’. Asuuuuu... Me voy, soy fuga.