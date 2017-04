¿‘Chilavegas’ no cumple con sus hijos?

Del saque somos carnecita... La firme que ese ‘Pitbull’ que defiende a los ‘Basureros’ donde pone el ojo, levanta un pantaloncito. Ayer se fue a almorzar a una cebichería y le apuntó la placa a una integrante de un grupo salsero que hace caer en tentación. La muchacha es una de las voces, lo vio, le sonrió y ahora el ‘patita’ la está ‘wasapeando’. Curuju...



El que regresó a las noches fue ‘Cafú’, quien ahora es productor de conciertos de salsa. El jueves pasado estuvo en Pueblo Libre, en la peña que ha abierto el imitador del ‘Zambo’ Cavero. El defensa llegó solo, miró a todos lados, tomó un par de cervecitas y después de ‘marcar’, se arrancó tranquilito a casa. Pobechito...



Por si acaso, a ‘Chilavegas’ ya le llegaron dos citaciones judiciales por un juicio de alimentos y hasta ahora se ha hecho el loco. En los próximos días le llega la tercera y lo mejor es que vaya donde el juez y parche la deuda. Guarda que te puedes ir a tu ‘río’. Un consejo, hasta de un conejo...



La firme que los ‘choros’ no respetan a nadie. Ya no tienen ningún código, no respetan al barrio ni a la gente que no puede defenderse. El lunes en la avenida Canadá lo vieron a Julio García, quien fue campeón de la Sudamericana con Cienciano y que también defendió a la ‘bicolor’, y le arrebataron su celular. El hombre está recuperándose de un accidente que aún lo tiene postrado en una silla de ruedas, pero a esos hijos de su mamá no les importó nada. Ayayayay... Me voy, soy fuga



Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.