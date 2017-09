'Chiquito' no la hace con la billetera flaquita 

Del saque somos carnecita... La firme que ‘La Bombonera’ tiene tribunas como cualquier estadio municipal. La gente canta, grita y alienta como los campeonatos de barrio. No veo cuál sea la diferencia con el de River, el ‘Gigante de Arroyito’ o el del Atlas. Todos son igualitos. Yo no soy jugador profesional, pero la he tocado y metido taba en ‘La Bombonera’ de Chacaritas, donde sí pica. La gente en las veredas ‘liquidando’, gritando y bien ‘enfierrada’ queriéndose meter a la pista. También he pichangueado en el ‘Tiro 13’ de Washington, a diez metros de la Siberia, en Loreto, Apurímac, Lazareto, Andrés Avelino Cáceres, Unidad Modelo, Castilla, Puerto Nuevo, en la ‘Comisión Controladora’ de Guardia Chalaca, en el ‘Sima’ de la avenida 2 de Mayo, en el ‘Batifora’ de La Perla y los sitios ‘berracos’ del Callao y nadie se ha muerto. Ahora imagínense en un escenario lleno de tombos y agentes de seguridad. Allí no va a pasar ni mela. Sí, señores...



Por eso les digo que en la previa del partido, me voy a parar en el estadio de Boca Juniors para tomarme un selfie como si estuviese en la esquina de mi barrio y rodeado de argentinos. Y hablaré en voz alta de ‘Cachito’ Ramírez, Baylón, Eloy Campos, ‘Chito’, Chale, Cubillas, Perico, Cruzado, Rubiños, Nicolás Fuentes y los que nos llevaron al Mundial de México 70. Ese tango de que ese coloso late o tiembla son ‘hueveras’. A lo mejor está mal construido o viejo y se puede derrumbar. Rexuxa...



Ya me contaron que ‘Chiquito’ está en su peor momento. Estuvo rondando a una muchachita que vende hamburguesas en la puerta de su casa, en ‘El Carmen’ de Comas. La visitó cuatro veces y en la quinta la quiso llevar a ‘brindar’ y lo mandaron bien lejos. El zambo no entiende que con auto de principio de siglo y billetera delgadita, nadie le hace caso. Pobechito... Me voy, soy fuga.