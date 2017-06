¿‘Chiquito’ estuvo buscando a una madurita con cuerpo de vedette?

Del saque somos carnecita... La verídica que no hay hombre sano. Hay muchos con cara de sonsos que la pegan de señores, decentitos y son como el argentino Diego Latorre. El exjugador y comentarista de Fox Sports se vende como el ‘esposo ideal’ y es peor que pelotero famoso mirando mujeres en salsoteca. Engañó a su mujer con una mediática. Quiso morir negado y le sacaron imágenes. Lo chistoso es que la doña lo enterró con sus mismas palabras: ‘Yo perdono la infidelidad, pero no la falta de inteligencia’. Cayó como un pibe. Con chats y video. Por eso yo no creo en esos que ponen en el Facebook: te amo mi vida. Esos son los que más trampean. Plop...



Ya me contaron que ‘Chiquito’ reapareció en Breña, buscando a una madurona con pinta de vedette argentina de los 90. Ella vive en el jirón Aguarico y el zambo aprovecha que es invierno, se pone su capucha y pasa caleta. Cuidado que tiene sus hinchas y son palomillas. Además, ya te voltearon que eres recontramanco después del cabezazo que te metió un seguridad en Los Olivos. Curuju...



‘Machito’ está en el Callao y el fin de semana arrancó ‘liquidando’ en la tarde con un par de causas. No paró hasta la noche, tampoco puso freno en la madrugada y el lunes, en la mañana, estaba con una gente y no conocía a ninguno. Parece que reaccionó, miró el reloj y se marchó a dormir. Rexuxa...



Me avisan que a ‘Cayo’ lo invitaron a un colegio de Barranco, donde estudia un familiar. No aceptó con el pretexto de que estaba muy ocupado y ahora que le tocó recoger la libreta, entra sin saludar al profesor ni a la directora. Todavía se siente ofendido. Asuuu... Me voy, soy fuga.