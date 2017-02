‘Chiquito’ se gana broncas gratis

Del saque somos carnecita... La firme que ‘Chiquito’ va de tumbo en tumbo y ganándose otra bronca gratuita. Lo declararon persona no grata a la espalda de la Municipalidad de Comas. Es que se levantó a una rubia con su plata y pensó que todo el barrio era así, ya que en una pollada se puso a afanar a una blanquita casada con un zambo. La doña no le aguantó ‘pulgas’, llamó al marido, que ‘en one’ le avisó a su mancha. Lo sacaron arrancado al hombre, que ya está de más. La vez pasada tuvo otro roche, pues le aplicó el abuso a un causa. Lo pateó en el suelo con toda su batería. Qué feo...



Hay un runrún de que ‘Claxon’ es un picarón. En casa vende imagen, pero bien que escribe, timbra y se cita con una fulanita que conoció en la avenida Izaguirre, en Los Olivos. La última vez que estuvo en Lima, la visitó, hicieron lo que tenían que hacer, dejó su ‘apoyo económico’ y se marchó. Eso le pasa por caminar con el autor de ‘Tócame que soy realidad’. Ayayayayay...



El ‘Chino’, ex de ‘Sarita’, hizo de las suyas en su estadía en Lima. El sábado ganó con su equipo y, al día siguiente, una morena le dejó unos chocolates en su depa, donde descansa cuando viene a la capital. El marcador hizo la llamada respectiva y la autora del presente le fue a dar ‘otro’ regalito porque se quedaron un par de horas a oscuras y con una balada de fondo en la habitación. Después salieron de paseo y la dejó en su ‘jato’. Fue su premio por llevarse tres puntos del Callao. Y no va a ser...



Me avisan que un lateral al que botaron de un club grande por ‘bombero’ y que tiene el mismo nombre que Maradona, le había metido el floro a su esposa de que en Huaraz no había alojamiento para que vivan con su ‘retoño’. Pero la doña, rapidita de mente, mandó averiguar por su lado y, cuando le confirmaron una casa, se apareció y se quedó. Caballero, se tuvo que comer el roche y mudarse. Qué palta... Me voy, soy fuga.

