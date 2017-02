‘Chiquito’ está ganadazo con una cuarentona que vive en Comas

Del saque somos carnecita… Todo se sabe. Ya me contaron que ‘Chiquito’ está ganadazo con una cuarentona que vive cerca a la Municipalidad de Comas. La madurita tiene su billetón y todo porque el ‘firme’ es un pollero que vende al por mayor. Lo malo que el zambo se está confiando, llega ‘huasca’ y se aparece de madrugada a tocarle la puerta. Cualquier día lo largan y pierde por goleada. Yo soy un convencido que lo más peligroso ahora es meterse con una mujer ajena. Uno no puede subestimar a nadie. A veces la reacción de un sano es más agresiva que la de un apeligrado. Rexuxa...

Me avisan que ‘Churrito’ tiene su preferida en Arequipa y hace el papel de enamorado, de novio. La lleva al ‘Rústica’, a pasear al ‘Mirador’, luego le compra sus caprichitos. Eso sí, a esta chica no le envía temas musicales por ‘wasap’, ni le canta con su voz de ‘cachinero’. Quiere ir paso a paso. Ojalá la fulanita no sea como las otras, que lo desplumaron con guita, tiendas y después lo dejaron sin remordimiento. Noooooo…

El domingo pasado, en Chucuito, la hija predilecta del barrio se apareció y se puso a ‘liquidar’. Una hora después, cayó ‘Mansito’ y se miraron, sonrieron, conversaron, pero solo intercambiaron ‘fonos’. Parece que de día y durante la semana puede ser el remember. Los chicos malos son su perdición. El bailarín es un chistoso. Ayayay... Me voy, soy fuga.