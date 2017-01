‘Chiquito’ hizo de las suyas en Cusco, ¿qué fue lo que pasó?

Del saque somos carnecita... Ganador en su profesión. Perdedor en la tramposería. El zambito al que un arquerito suplente y misio le quitó su ‘rosadita’, ahora se levanta a una mamacita de Escardó, en Maranga. Dizque también es rubia con su plata y el delantero visita el depa de la chica, una vez por semana. Ella no presiona, tampoco pide propina, pero hay días que apaga el celular, no está en casa y eso al pelotero le molesta. Un cachito más no le hace ni cosquillas. Noooo... Me cuentan que ese ‘Churrito’ discutió con su familia y todo por una ‘canallita’ de San Juan de Miraflores, a quien le ofreció vivir una semana en la casa playa que tienen sus viejos en Punta Hermosa. Lo malo es que la mamá del muchacho le dijo que no iba a dejar entrar a nadie y el hijo se molestó, pataleó como todo engreído, pero igualito la fulanita no se apareció. Sigue con la táctica del buenito, atento, caballerito y romántico, que hasta ahora no ha funcionado porque lo adornan con pana y elegancia. Rexuxa...



El miércoles pasado, ‘Chiquito’ hizo de las suyas en el restaurante ‘El Burrito’ de la ‘Ciudad imperial’. Se fue a comer, pero le invitaron cervezas y se las volteó con un amigo y una flaca. Le subió el trago y quiso afanar a la mesera, después no le quisieron vender ‘chelas’ y se enojó. Se retiró de madrugada con la cara larga. La gente se pregunta: ¿De qué vive? No se le conoce oficio. Curuju...



El ‘Pelucón’ que solo es hincha de su trabajo, llegó con la espada desenvainada al Rímac. Botó a los trabajadores que filmaban los entrenamientos y de hacer una edición especial. Ha traído un grupo para que haga lo mismo, pero cobra más caro. Ojalá que allí también no esté pidiendo su ‘topo’, porque plata le sobra. Curuju...

¿Se acuerdan del ‘Pompo’? El morenito, que jugaba con una guataza por tanta cebada, por fin decidió colgar los chimpunes y estudiará para ser técnico. Ahora solo falta que suelte el vaso y se ponga a dormir para que se levante temprano a clases. Les aseguro que sus alumnos serán los mejores curando tufos y resacas. Y no va a ser... Me voy, soy fuga.

