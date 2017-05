Bombardero: A 'Chiquito' se le viene el juicio por alimentos 

Del saque somos carnecita... Por siaca, yo no soy hipócrita ni me hago el ‘buenito’ o el ‘hombre perfecto’ en estas fechas. Para mí, hay madres y madres. Algunas dan a luz y nada más. Otras cambian pañales, te ayudan a hacer las tareas, te preparan la lonchera, la comida, te educan, forman, apoyan, cuidan, engríen y son un ejemplo. Por esas mamitas, me saco el sombrero, mis respetos. Para las que se sacrifican por sus hijos y están pendientes de ellos, así estén casados, un beso, un abrazo y mi reconocimiento eterno. Mamá no es solo el segundo domingo de mayo. Lo es los 365 días del año. Hay que decirle ‘te amo’ y honrarla en vida. En el cementerio ya no te escucha ni siente. Yo sufro de mamitis y en mi casa lo saben muy bien. Viejita hay una sola. Sí, señores...



Ya me contaron que ‘Cayo’ está portándose mal por ‘La Calera’. Sale con una casada y la visita plan de mediodía, cuando se desocupa de chambear y ella lo espera listita. Su especialidad son las comprometidas, porque así una solterita le dé entrada, no avanza. Es patológico, una enfermedad. Y no va a ser...



Se le vino la noche a ‘Chiquito’. Parece que la iqueña con la que tiene una hijita le va a hacer juicio. El zambo asegura que le da lo que corresponde, pero la chica afirma que solo cuando se acordaba, le pasaba la mensualidad. En los tribunales se va a demostrar quién tiene la razón. Eso pasa por no depositarle en el Banco de la Nación. Allí te dan tu voucher y es la mejor prueba de que cumples con la manutención. Curuju...

Me avisan que al colombiano de Matute lo ven muy seguido por el Centro Comercial ‘Primavera’ de San Borja. Baja seguido, pero lo raro es que no compra nada, no entra a ninguna tienda, solo marca desde el comedor. Ya parece fotógrafo. Hummm...



La vi a Angelita Leiva lateando con su viejita por el Jirón de la Unión. Ayer, plan de mediodía, parece que buscaba un regalo. Es toda una señorita, cuando ahora muchas son recontralocas. Los domingos asiste al culto de la Iglesia Emmanuelle, en Javier Prado, al costado de La Positiva. Por eso es completa. Excelente voleibolista, extraordinario ser humano. Estás al lado de Dios, está sano tu corazón. Vale... Me voy, soy fuga.

