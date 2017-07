Un ‘Chiquito’ timbra a su musa cuando toma, pero ella le apaga el celular 

Del saque somos carnecita... La firme que ese ‘Cholito’ que regresó con el rabo entre las piernas al Rímac, es más malo que esos ‘terrucos’ del Estado Islámico. Fue a ver a su hijo que tuvo fuera del hogar y, cuando le dijeron que faltaba leche y pañales, respondió que lo esperen hasta el otro lunes porque estaba ‘michi michi’. Eso no se hace. Yo vendo mi sangre o me voy a lustrar zapatos para ganarme unos cobres, con tal de que mi pequeño no pase hambre. Ojo que todo se paga en esta vida...



Ya sé por qué lo botaron al delantero ‘colocho’ del ‘Callejón de Huaylas’. El zambo le pegó dos veces a un aniñado que recomendó al técnico. El palomilla de ventana le dijo al entrenador que lo bote. El chistoso, como está pintado y le debe el favor, le hizo caso. Qué feo...



Por si acaso, ‘Chiquito’ está perdidamente enamorado de una muchachita cuyo nombre empieza con ‘J’. Él quiere pero ella no, y el arquero se descontrola, sufre y cada vez que toma, le timbra. Lo peor es que la flaca le apaga el celular o lo pone en silencio para que se rompa el coco. Nooooo...



La verídica que dos integrantes de un comando técnico de un club grande siguen siendo causas o eso es lo que aparentan. Ni siquiera Nicole los enemistó. El morochito que sacó un clavito jaló a su staff a un ‘brother’, a pesar de que hace poquito le echó los perros a su amiguita. Ya es la segunda vez, porque la primera fue con una rubia de la tele. Lo bueno es que otra vez se la pasó por alto, pues entiende que no hay que picarse en la calle. Ayayayayay... Me voy, soy fuga.