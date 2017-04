Del saque somos carnecita… Por si acaso, ‘Chiquito’ se tumbó al ‘Diablito’. Le arranchó una flaca al ex de la ‘Blanca de Chucuito’. Es una chalaca, rubia con su plata y la conquistó por ‘wasap’. La muchachita pasó una noche con el arquero y, cuando Dieguito la timbró, le metieron el tango que estaba ocupada cuando la firme era que estaba con el zambito. Partidor que parte a partidor tiene cien años de perdón. Curuju…



Me cuentan que ‘Machito’ en la ‘Capital de la amistad’ solo gasta en ‘chelas’, porque en todos lados come gratis. Todos los sábados baja a la cebichería ‘Entre pelotas’. Allí pide lo que quiera porque el dueño es su hincha. Cada vez que se aparece, los mozos ya saben que viene a curarla. Asuuu…



Hay un run run que un entrenador peruano hizo una travesura en Cochabamba. Se escapó un par de noches al ‘Table Dance Colonial’, donde saludó y conoció a fondo a una ‘señorita’. Lo malo que ella cree que ha encontrado su mina de oro porque es intensa al mango. Lo tiene encimado todo el tiempo al tío y un par de veces lo ha ido a buscar al entrenamiento. Quéeeeee…



‘Chilavegas’ colgó los guantes y ahora es asistente técnico de los ‘Cocodrillos’. También se recursea jugando Fútbol 7 en un equipo de nombre ‘Corposac’, que participa en la liga de Lambayeque y ‘chapa’ 150 soles por partido. El hombre se rompe porque si llegan a la final hay 10 lucas ‘cholas’ para repartir entre los jugadores. Provecho… Me voy, soy fuga.



