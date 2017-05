¿Una chica está negociando sus videos íntimos con 'Chiquito' con un canal de TV?

Del saque somos carnecita... POR SIACA, hay una chica cuyo nombre empieza con J de Janet, que tuvo su historia de amor con ‘Chiquito’ y se ha ‘fulereado’. Ha grabado varios momentos íntimos y ahora está negociando el video con un canal de televisión para lanzarlo a nivel nacional. El celular hoy es ‘cana’. Antes le iban con el chisme a tu mujer y morías negado. Ahora le mandan fotos del momento que entras al ‘telo’, cenas en un restaurante o te metes tus tragos en una discotecas. Y algunas maleadas, te filman dormido. Así no es...



ASÍ QUE UN VOLANTE del Cusco, al que lo lesionaron un año cuando estaba en el Rímac, ha quedado encantado con un personal. Le está metiendo harto floro a una conductora de un reality. Le escribe al Twitter, Facebook, le dice cositas dulces y ella lo quiere ‘parchar’ porque ya parece acoso. Curuju...



HAY UN RUNRÚN de que la ‘chata’ Roxana de Los Olivos viajó a Huaraz. Dizque la han visto dando vueltas por la Plaza de Armas de la ciudad y se le nota feliz a ‘Rabanito’, porque aseguran que mandó los pasajes para que lo visiten. Esos tienen hace años un romance, desde cuando el defensa vivía en Comas. Asuuuu...

ALGO HA VISTO el ‘Loquito de la franja’ en Balconcillo, que hace dos semanas baja seguido a una cebichería de la zona. Cuentan que hace quince días fue y saliendo conversó con un ‘cuerito’ con pinta de ejecutiva. Ayer cayó otra vez, no habló con nadie, pero marcaba todas las mesas y a las que entraban. Rexuxa...



LA PLATA ESTÁ BOTADA en el Fútbol 7. Un equipo con nombre de virgen está pagando 100 ‘cocos’ por partido. Uno de los que pasa por caja es un tal ‘Chueco’ Rengifo, quien jugó en Unión Minas. Ahora es profe de Educación Física y Recreación de una universidad particular y los días que tiene que ir al campeonato, deja las clases para chapar su billete. Provecho... Me voy, soy fuga.

