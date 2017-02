Al ‘Cholito’ le encanta conquistar regalando celulares última generación

Del saque somos carnecita... Hay un runrún de que el ‘Cholito’ que no hizo nada en Ecuador y regresó sin pena ni gloria al Rímac le encanta conquistar regalando celulares de última generación. Fue a una tienda de San Isidro, por donde están todos los centros comerciales, y levantó uno moderno. Lo llevó, pero mientras pagaba hizo una llamada a una chica y le avisó que ya lo tenía en su mano y que lo espere, que llegaba al toque. Paga capricho para ‘campeonar’. Rexuxa...

Me cuentan que hay un ‘Pitbull’ que anda triste, escuchando música del recuerdo todo el día. El hombre se portó mal con Andreíta, una mamacita de ojos azules. El defensa la tenía de ‘firme’, pero como no puede con su genio, la llevaba a bailar, la dejaba en su casa plan de 3 de la mañana y después se iba a dormir donde una amiguita. La chica se enteró, no le perdonó y ‘más pallares con tallarines’. Los tramposos también sufren...

Me datean que el ‘parrillero’ que tiene a cargo todas las categorías menores de San Luis anda cruzando los dedos. En marzo, los chibolos menores de 17 años van al Sudamericano y serán dirigidos por ‘JJ’ y como el ‘che’ lo odia porque es el único que nos ha clasificado a un mundial y le hace sombra, está esperando que lo eliminen en primera ronda para botarlo y traer otro desconocido de su tierra. Así no es...

La nueva administración crema ha roto el ‘chanchito’ contratando jugadores, pero falta distribuir la chamba. El gerente deportivo ve los contratos, cierra la publicidad, negocia los amistosos y también se mete en la logística de los viajes. Quiere hacer todo y por eso lo hace a medias. El roche del aeropuerto, en el que no podían partir a Paraguay, es su responsabilidad. Y no va a ser... Me voy, soy fuga.