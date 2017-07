¿‘Churrito’ se enamoró perdidamente de una modelo llamada Lorena?

Del saque somos carnecita... Grande el ‘Loco’. Es puro sentimiento. Primero arregló con la ‘U’ por medio año y un sencillo de sueldo. Ahora no chapará un centavo hasta el 31 de agosto. Todo lo hace de corazón por la crema. Para mí todavía es un jugador de nivel si está en forma. Es un jugador que brilló en Argentina e Italia y es respetado. En su cancha está que le tape la boca a los sonsos que no saben ni mela de fútbol. Sí, señores...



Ya me enteré de que ‘Giselo’ dejó Huaral y ahora se arrancó a Chimbote. Aseguran que anda planeando poner una discoteca por esa ciudad. El incauto parece ser un empresario, al que conoció cuando andaba en amores con la ‘guerrera’. Es increíble que siempre encuentre sanazos con tremendo currículum. Yo no le doy ni la mano ni la hora ni el saludo ni el paso en la vereda. Y no va a ser...



Me avisan que un ‘Goleador’ estuvo en ‘Mirones en su salsa’. Fue un concierto que organizaron de full orquestas cubanas. Pero el tiempo pasa, el pelo se le ha caído y ya las muchachitas no lo escanean ni empelotan. Al final se tuvo que empatar con Cacho y reírse un rato. Rexuxa...

Lo vi a Carlos, el cuñado del ‘Tanque roto’, caminando el jueves por todo Pueblo Libre. Iba de la mano de su ‘ñori’, que no lo soltaba nunca. Estaban visitando canchitas porque dicen que tienen la intención de abrir una academia para chibolos. ‘Bajo cero’ fue un correcto jugador. De club grande, chico y selección. Así que los chamacos pónganse moscas que hay material para aprender. Así es...



El ‘Churrito’ se enamoró perdidamente. Ahora la fulanita es una modelo de nombre Lorena y cuentan que está bien rica, aunque lo malo es que es ‘amiguita’ del ‘Diablito’. Está invirtiendo, pero aún no va a visitar la Ciudad Blanca. Cuidado que vaya a resultar como la ‘Cachetona’ que lo ‘bobeó’ y hasta se la llevó a Europa. Plop... Me voy, soy fuga.