Del saque somos carnecita... En el metro, esquinas, restaurantes, oficinas, bares y huariques, todos comentan la pelea del ‘Rocky de los Barracones’. Unos lo critican, otros lo defienden. Lo respeto al chalaco, porque se hizo un camino con esfuerzo, solo y sin apoyo. Su mejor pelea fue combatir la pobreza y los malos pasos, en su barrio de San Judas. Su gran triunfo, hacerse de un nombre, llegar a Estados Unidos y ser uno de los pocos peruanos que ha pisado el mítico Madison Square Garden. Pero así como lo destaco, estuvo muy mal que a pocas horas de una gran pelea no haya estado concentrado al cien por ciento. Se la pasó hablando por las redes, dando entrevistas, recibiendo visita de amigos y permitiendo que una ‘ruquita’ lo desconcentre y hable con si fuera su vocera. En las grandes ligas, se requiere profesionalismo al máximo y él no lo tuvo. La farándula lo tumbó. Pensó más en el show, en mostrarse cómo llegaba caminando al lugar donde iba a pelear, en la película de ‘Rocky’. Hay que ser un verdadero guerrero de la vida para llegar a donde está la ‘Cobra’ y ojalá la vida le dé una nueva revancha. Así es...



Estaba cantado que Real Madrid iba a ser el nuevo campeón en España. Barcelona regaló la Liga perdiendo puntos en casa con Alavés, Atlético de Madrid y Málaga. De visita no pudo ganarle a La Coruña, Málaga, Villareal, Celta y Real Sociedad, Los ‘merengues’ fueron más efectivos y a los ‘culés’ solo les queda disimular su mala temporada ganando la Copa del Rey. No hicieron buenos fichajes, dejaron ir a Dani Alves, quien sigue cosechando títulos en la Juventus, y además Messi mostró un bajón en su rendimiento después de 7 años de mantenerse en un nivel top. El equipo del ‘tiki- taka’ necesita un recambio...



Me cuentan que la ‘Hiena’ escucha los consejos de Troglio con una oreja y se le salen por la otra. Le han conseguido un depa en Miraflores para alejarlo de las malas amistades, pero el zambito tiene el bicho del vacilón en la sangre. Ahora baja al Callao, donde tiene falsos amigos que lo hacen sentir como rey. Ayayayay...



Así que ese ‘charrúa’ que le gusta pelear por las redes está solo en Lima, pero casi siempre duerme bien acompañado. Aseguran que una miraflorina es la dueña de la llave del depa y lo visita a cualquier hora. Lo malo es que ella siempre presenta a otro como su ‘firme’. Quéééé... Me voy, soy fuga.

Milena Zárate sobre Jonathan Maicelo