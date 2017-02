Del saque somos carnecita... La firme que el Perú es el paraíso de algunos extranjeros. Le damos vida a cualquier turronero, parrillero y vende humo que nos engaña con su floro barato. Ese chico Aldair Fuentes toda su vida fue volante central, el domingo se paró bien con Alianza en su puesto. Tiene talla, somatotipo, es rudo, conchudo y va siempre al ataque. Lo malo es que Fernando Nogara casi lo desaparece de la pelotita. En la selección Sub-20, que quedó última en el Sudamericano de Ecuador, el argentino lo hizo jugar de central, un puesto que desconocía, solo lo puso dos partidos y después lo mandó a la banca como culpándolo de los resultados. Ayayayay...





Me avisan que se viene un broncón entre un defensa del norte, con apellido de barrio chalaco, y un zurdo de un club grande que le gusta fumar en la concentración. Es que el de Lima está visitando a la ‘trampita’ del central y dice que la pampa es para todos. Ese muchacho no respeta a nadie, ya tiene muchas paltas y hace rato que camina por el borde de la línea. Asuuuuu...



Así que al ‘Cóndor’ lo han visto por el colegio ‘Maristas’ de San Juan de Miraflores bajando a comer anticuchos. En realidad llega a marcar a una muchachita, pero ella no se da por enterada.

Curuju...



Ya me contaron que una chica del jirón Pizarro, en el Rímac, anda ganadaza. Dicen que es el amor secreto de un zambito que hace ‘Magia’. El muchacho le mandó billete para que vaya al mejor spa, encima le ha dado para comprar ropa y no se olvida de su mensualidad. Para no despertar sospechas, ya no tiene al sobrino de la chica en una academia. Noooooo... Lo vi al ‘Mágico’, la semana pasada, buscando un bus para viajar a Abancay.



El ex Alianza Lima, ‘U’, Aurich y otros, va a dirigir un equipo en Copa Perú en esa provincia y ya se fue con todos sus libros que le sirvieron para sacar su título de técnico. Ha pedido refuerzos, un hotel cerca del campo de juego y la dirección de la mejor cantina del pueblo. Y no va cher... Me voy, soy fuga.