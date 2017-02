El ‘Cóndor’, al que no le gustaba cantar el Himno Nacional se pasó de tragos y terminó bien abrazadito con ‘Toñizonte’

Del saque somos carnecita... Antes de empezar la columna, quiero desearle pronta mejoría a Roberto Chale. Una cosa es el tema profesional y otro el de salud. Me acabó de enterar de que está malito y de corazón hacemos fuerza para que se recupere como los dioses. Lo dije hace tiempo, el maestro está para jugar con sus nietos, despertarse a la hora que le da la gana, ver televisión todo el día y no para estresarse con resultados ni renegar con payasos que lo insultan desde una tribuna. El cariño del pueblo ya lo tiene hace medio siglo cuando la rompía vestido de rojiblanco.



Que le quede claro y se lo vuelvo a repetir, lo respeto por su trayectoria y aquí no hay nada personal contra nadie. Nuestra función es decir la verdad, relatar lo que pasa en el día a día en los clubes y en el deporte. Le dio títulos como jugador a Universitario, también un tricampeonato y lo salvó de la baja como entrenador. Se merece una pensión vitalicia. Sí, señores...



Ya me enteré de que en el ‘Cubadomingos’ del último fin de semana, en San Juan de Miraflores, el ‘Cóndor’, al que no le gustaba cantar el Himno Nacional y se reía cuando fallaba un gol, se pasó de tragos y cerró la noche bien abrazadito con ‘Toñizonte’, un zambito de ambiente. Al final, se fueron los dos y una mancha a seguirla. Huuuuummm...



Me mandan una foto de la ‘Hiena’. Se la describo: una mesa, una chica de anteojos chateando, una botella de cerveza y su canchita para matar el hambre y esperando los platos. Eso fue el lunes en un local de Balconcillo. Él, bien barreteado con una gorrita blanca. No cuida su cuerpo, fuma cigarritos y el almuerzo lo desengrasa con cebada. Rexuxa...



Me pasan la voz que el domingo pasado estuvo en el Perú el chibolo Alexander Callens, quien ahora se codea con Pirlo y Villa en el New York City de la MLS. Juntó a la familia, se la llevó de compras a Plaza San Miguel y luego a comer a la cebichería ‘El Ronco’ de La Perla. No tomó un trago, ni gaseosa ni chicha, solo probó pescadito y agüita mineral. Asu... Me voy, soy fuga.