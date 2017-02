Un consejo para el ‘Loco’. Tú eres un jugador profesional... no puedes ponerte al nivel de esos maleantes 

Del saque somos carnecita... La firme, lo que pasó con el ‘Loco’ y ‘Tyson’ no puede ocurrir nunca más. Los delincuentes no pueden entrar y salir de un entrenamiento, sacar armas, ‘ajustar’ y que no pase nada. A ese tipo de gente no se les puede llamar barristas, mucho menos hinchas. El que anda con un ‘fierro’ y lo usa para amenazar no es fanático ni nada parecido. Y debería estar preso. Y no va a ser...



Los dirigentes saben quiénes son, tratan con ellos, les permiten entrar y salir del club. Que no se echen grasa, que son ellos los que tienen miedo de romper la relación. Así es... Si esto lo pasamos por alto, entonces cualquier día ‘Los Noles’, ‘Los Malditos de Castilla’, ‘Los Charlies de Breña’ o ‘Los Sanguinarios de Nocheto’ y otras bandas van a terminan manejando nuestra pelotita y los aficionados se van a quedar en casa, asustados y mirando a sus equipos por televisión. Curuju...



Un consejo para el ‘Loco’. Tú eres un jugador profesional, has estado varios años en Europa, la hinchada te respeta, tienes familia, no puedes ponerte al nivel de esos maleantes que andan drogados. Ojo que la vida no vale nada para ellos. Así es...



Por si acaso, este fin de semana viaja la selección Sub-17 a Chile y el equipo dirigido por ‘Jota Jota’ ya tiene su comando técnico completo y el que maneja todas las categorías menores de San Luis le ha metido a la delegación a un ‘parrillero’, que apellida con L de López, de ‘espía’. Ojalá que no sea como Nogara que dejó en el último puesto a la Sub-20. Venezuela, sin carne, leche, pan ni papel higiénico, clasificó al Mundial de Corea... Me voy, soy fuga.