Copa Confederaciones: ¿la actual selección de Chile es la mejor de su historia? [VIDEO]

Del saque somos carnecita... Lo de Chile no es casualidad. Primero, debe ser la mejor generación de toda su historia. Segundo, es trabajo serio con jugadores comprometidos con su selección, con hambre de gloria. Dos veces hicieron llorar a los argentinos sin importarles que tenían en sus filas a Messi. Y ahora le ganaron por penales a Portugal, que tuvo en su plantel a la mejor versión de Cristiano Ronaldo. Ganaron por penales y a ninguno le tembló las piernas a la hora de patear. Sí señores...



Saben defender, no se complican, hacen tránsito rápido en mitad de cancha y en ataque buscan amplitud, abren la cancha, los extremos son fundamentales. Juegan con mucha intensidad. Aquí estamos a ritmo de tortuga con artrosis...



Anoten por si les queda alguna duda: en defensa tienen a Gary Medel, que aparte de transmitir temperamento, se olvida que mide 1.70 y salta una barbaridad. Incluso lo igualó a ‘CR7’ a la hora de elevarse. En el medio tienen a Marcelo Díaz y Arturo Vidal que corren, meten, juegan y son paradores a la hora de ir a las divididas. El ‘Rey Arturo’ se lleva tibia y peroné y le sale una pincelada a la hora de tocarla. Dicen que es borracho, pero siempre lo veo en las dos áreas. Alexis Sánchez es el diferente, un delantero A-1. Su déficit todavía es un goleador. Si lo tuvieran, estarían para pelearle a cualquiera y tentar todo lo que jueguen. Y no va a ser...

Chile 3-0 Portugal: Goles y resumen

Así como nos quieren ‘robar’ el pisco, el suspiro a la limeña y el lomo saltado, ya es tiempo que nos ‘robemos’ un poco de esa actitud con la que asumen jugar los campeonatos cuando se visten con el uniforme de su selección. Aprendamos lo bueno, no la criollada ni la juerga que no sirve para nada. Curuju...



La que está en Lima es la ‘firme’ del zurdo que juega en Flamengo. Ella llegó el domingo y pidió un taxi para que la lleve a su casa nueva, una que ha comprado en La Molina. Dicen que es de mil 200 metros. Bien merecido. El que puede, puede... Me voy, soy fuga.