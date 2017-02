¡La 'crema' es un zafarrancho! Hay gente que no suma y solo resta [VIDEO]

Del saque somos carnecita... La verídica que la crema está en nada y la interna es un zafarrancho, un caos. Hay gente que es nociva, que no suma y solo resta. Dizque un ‘Gatito’ es recontrahábil para llegar donde los poderosos. Se averiguó quién era el bravo de la constructora y pidió cita a comienzos de año. ‘Puenteó’ con pana y elegancia al administrador y consiguió que le renueven al comando técnico cuando parecía que los botaban y encima sacó aumento. Aseguran que el ‘Abuelo terrible’ de 15 se fue hasta 18 mil cocos al mes y el ‘Toro’ de 6 a 9 lucas gringas de salario. Él, de 7 mil verdes, los duplicó a 14 solo por decir en los partidos: ‘Vamos, carajo’. Lo curioso es que no habló por la ‘Manzanita’ y el preparador físico, que enterados de la fulería, pitearon cada uno por su cuenta y consiguieron solo una luquita y algo más de incremento. Si el staff profesional está partido, imagínense el grupo de jugadores. Qué feo...



Cosa de locos. Me cuentan que la empresa de transporte que auspicia al ‘equipo de todos’ le mandó una camioneta al ‘Tigre’ para que la cambie por la usada y pasó algo alucinante. El hombre la miró, le gustó y cuando observó la placa, se tiró para atrás. Es que sumando daba un número de mala suerte. Y prefirió quedarse con la antigua. Así la 4x4 tenga su registro de puras letras o ceros, no lo va a salvar de su mala gestión y papelón. Cómo no piensa lo mismo cuando recibe su cheque. Allí, así tenga el 13, 7, 666, igualito lo chapa y cobra puntualito. Estamos con vida en las Eliminatorias por los puntos de mesa y por una reacción de los muchachos. Nada más. A mí no me florean. Ayayayayay...



La Academia Cantolao es cuna de chiquillos peloteros. Tiene 70 filiales en todo el Perú y no puede contratar a refuerzos que yo llevaría al Fútbol 7. Orlando Contreras, Giancarlo Carmona y Juan Carlos Mariño son excelentes personas, buenos chicos, pero con todo respeto, que vayan al Sport Callao con el ‘Cabezón’ Carmona o a la academia que dirige ‘Titín’. El ‘Chino’ no le quita la pelota ni a ‘Quieroguita’. ‘Burney’ corre, corre, corre. Que corra la pelota. Pica por toda la franja para darte un pase a dos metros. El ‘Burrito’ fue asistente técnico la temporada pasada y viene de 6 meses de para. Le cuesta y mucho. Los mocosos aprietan y por la exigencia salió lesionado ante Ayacucho. Que no borre lo que hizo en sus anteriores clubes locales, extranjeros y en la selección. Así es... Me voy, soy fuga.

