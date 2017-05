Cristiano Ronaldo: El “Bombardero” fascinado con su 'hat-trick' ante Atlético de Madrid

Del saque somos carnecita… Cristiano Ronaldo es un animal, una bestia. No es Messi. Tampoco Maradona ni el ‘Fenómeno’ Ronaldo, pero en el área es el que menos se equivoca. De cabeza, de shot con derecha o izquierda. De potito, nuca, taco, con la planta del pie o de hombro. La mete porque la mete. Es rematador neto y a la velocidad. Define como venga la pelota. Sus goles no son bonitos, pero suman tres puntos, te dan ligas, copas, Champions, Mundial de Clubes y Eurocopa. Es botado porque puede. Le clavó 5 en la ida y vuelta al Bayern en los cuartos de final. Ayer le encajó tres al Atlético de Madrid en semis. Siempre lo llevaría a mi equipo. Hasta con los cueritos bate récords. Sí, señores...

Me cuentan que el ‘Ken’ estuvo el fin de semana en el ‘Búnker’ de Barranco. Apareció solo, floreó, sacó número de celular, pero hasta allí nomás llegó porque ya se le notan las ‘patas de gallo’. Tiene su jale, pero sin la pelotita ya no es igual, encima los años van pasando y nuevos cacharreros atrapan la atención de las ‘canallas’. Y no va ser…

El ‘Loquito’ de la franja tiene buen corazón. El domingo visitó a su causa del Rímac, que vive en el ‘Parque del Avión’. Como su brother está enfermito, le entregó una maleta llena de ropa para toda la familia y encima le rompió la mano con un buen sencillo. Se araña con las mujeres cuando lo ‘relojean’, pero en el fondo es bondadoso. Curuju...

Me cuentan que por la culpa de un gerente de un club grande, ahora se gasta plata contratando un bus que traslade a los jugadores de su complejo del sur hasta el hotel donde concentran y de allí al estadio. Todo porque el patita le pidió un auto del año para renovar a la empresa que era sponsor. Qué feo… Me voy soy fuga.