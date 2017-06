Una ‘Culebra’ es todo un capo y golea más que Lionel Messi

Del saque somos carnecita... El martes pasado, en Miraflores, nadie durmió. Se juntaron dos grandes ‘bomberos’: Pablito, quien se portó mal con ‘Martincho’, y el ‘Maestrito’ que se sienta al lado del ‘Tigre’. Se voltearon varias ‘chelas’ y, como en los viejos tiempos, llamaron a unas amiguitas. El primero es ‘cacharrero’ al mango. El segundo solo hace reír y por allí le pinta algo. Y no va a ser...



La ‘Culebra’ la pasa de lo lindo en sus vacaciones por el Perú y es efectivo al mango con las bebes. Si así fuera en la cancha, tendría más goles que Ronaldo, Messi, Suárez y otro monstruo de la pelotita. Ahora su víctima es una especialista en armar previas para un canal latino. Dizque su nombre empieza con S de Sandra y le paró bola en una al pelotero, aunque lo malo es que se olvidó de su enamorado. Quéééé...



Ese ‘Lavandero’ está cocinando al técnico que ha llegado al Callejón de Huaylas. Todo porque un medio hermano que juega en el equipo está arrimado. El profesor no lo tiene en cuenta ni para la reserva. Curuju...



El miércoles, plan de 9:30 de la noche, el ‘Flaco’ que hizo la ‘Malasqueña’ en Colombia, caminaba de la mano con su esposa por la avenida Abancay. Todo caballerito, recibía el saludo de la gente y respondía con amabilidad. Es querido por sus gambetas con la selección. Vale...



‘Puré de llanta’ estuvo plantado toda la mañana de ayer frente a la Fiscalía del jirón Carabaya. No creo que haya ido a ‘manguear’ o ‘constipar’ a alguien de la justicia. Parece que anda con un ‘RQ’ que no lo deja dormir y está al acecho de ver que salga un conocido, acercarse y pedir que le borren esa ‘antena’. Hmmmmm... Me voy, soy fuga.